Vous vous souvenez de la Galibier de 2009 ? Pour rappel, il s'agissait du grand tourisme ultra-luxueux qui a été supprimé parce que le groupe Volkswagen n'aimait pas son design. Nous avons finalement eu le droit à la Chiron, née en 2016. Avance rapide jusqu'en 2024 où Bugatti n'exclut pas de lancer une voiture avec un moteur seize cylindres monté devant le conducteur.

Alors que le concept Galibier était équipé d'un W16 de 8,0 litres à double suralimentation, son successeur spirituel utiliserait le V16 atmosphérique de 8,3 litres de la nouvelle Tourbillon. S'adressant au magazine Autocar, on a demandé au directeur du design de l'entreprise, Frank Heyl, si le moteur co-développé avec Cosworth pouvait être déplacé à l'avant : "Nous pouvons mélanger les éléments", a-t'il répondu.

Ces mots minutieusement choisis laissent place à interprétation. En outre, le directeur du design de Bugatti, Frank Heyl, a également laissé entendre qu'un modèle à moteur avant pourrait voir le jour un jour. Lorsqu'on lui a demandé s'il serait possible de mettre le V16 à l'avant, le successeur d'Achim Anscheidt a répondu :

"Certainement. Je veux dire, regardez la Type 57 SC Atlantic : elle a un moteur avant. Alors peut-être plus tard, mais pour l'instant nous sommes super heureux de ce que nous avons fait."

Même si c'est à l'ordre du jour, il est peu probable qu'une Bugatti à moteur avant soit une réalité de si tôt. Les livraisons du Tourbillon ne commenceront qu'en 2026 et pendant ce temps, la marque d'ultra luxe basée à Molsheim est en train de fabriquer le roadster Mistral et la Bolide uniquement pour la piste. Ces véhicules représentent les derniers chapitres du livre W16 puisque la production de la Chiron "normale" a pris fin récemment.

Comme une évidence ?

Il serait logique d’installer ce V16 dans d’autres voitures puisqu’il s’agit d’un tout nouveau moteur. Bugatti souhaite sûrement étaler les coûts de développement du groupe motopropulseur hybride en lançant des modèles supplémentaires. La Chiron avant elle disposait déjà d’un portefeuille plus diversifié que la Veyron. L'entreprise pourrait monter d'un cran maintenant qu'elle a une nouvelle direction, le groupe Rimac détenant une participation majoritaire.

1993 Bugatti EB 112 1998 Bugatti EB 118 1998 Bugatti EB 218

Mais si la Galibier est la Bugatti la plus connue à être équipée d'un moteur avant à l'ère moderne, il y en a eu quelques-unes avant elle. L'EB 112 de 1993 était équipée d'un V12 emprunté à la puissante supercar EB 110. Puis l'EB 118 est arrivé en 1998 avec un moteur atmosphérique W-18 (oui, un W-18) et une carrosserie de type coupé.

Un an plus tard, l'EB 218 1999 s'est présentée comme une berline tout en conservant le monstrueux moteur dix-huit cylindres. Dans les années 2010, l'Atlantic et le coupé W16 "Rembrandt" ont été abandonnés dans la salle de montage à cause du Dieselgate.