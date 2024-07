Le Mercedes-AMG GLE 53 restylé reçoit une mise à jour pour l'été 2024 et devient également hybride rechargeable grâce à un nouveau groupe motopropulseur de 544 ch et 750 Nm de couple, qui vient compléter l'hybride léger toujours disponible.

Le six cylindres en ligne 3.0 M256 est désormais proposé en combinaison avec un moteur électrique de 100 kW, lui-même alimenté par une batterie de grande taille d'une capacité de 31,2 kWh qui, selon le cycle WLTP, permet au grand SUV de parcourir jusqu'à 87 km sans aucune émission (une valeur qui varie en fonction du type de carrosserie choisi).

La puissance est transmise au sol par la transmission intégrale AMG Performance 4matic+ avec répartition variable du couple. Voici tous les détails.

Plus de puissance

Pour comprendre toutes les mises à jour apportées au grand SUV de Stuttgart, commençons par le moteur thermique. Il s'agit de l'un des six cylindres droits de 3,0 litres les plus avancés et les plus technologiques du marché, dont le nom de code est M256 et qui est déjà né avec tous les services auxiliaires électrifiés.

Mercedes-AMG GLE 53 hybride rechargeable 2023, SUV et Coupé

Pour cette mise à jour majeure, les ingénieurs ont choisi de combiner le puissant six cylindres avec le groupe motopropulseur électrique des autres modèles hybrides de la société, donc avec un moteur de 100 kW (136 ch) capable de fournir une poussée supplémentaire même lors des conduites les plus sportives et permettant au SUV de parcourir plusieurs kilomètres sans aucune émission, grâce à l'importante batterie de 31,2 kWh.

Le résultat est une puissance totale de 544 ch et un couple de 750 Nm, transmis au sol par la transmission intégrale 4Matic+, commandée par la boîte de vitesses automatique 9G Tronic à neuf rapports : une combinaison qui permet aux versions standard et coupé du SUV de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe autolimitée de 250 km/h.

Coupé hybride rechargeable Mercedes-AMG GLE 53

Mais ce n'est pas tout. Les données les plus intéressantes concernent les performances en mode 100 % électrique. En effet, le constructeur affirme que les deux voitures sont capables d'atteindre une vitesse maximale de 140 km/h sans aucune émission, en parcourant un maximum de 86 km dans le cas du GLE 53 SUV et de 87 km dans le cas du GLE 53 Coupé. La recharge en courant continu jusqu'à 60 kW est également disponible en option (la recharge en courant alternatif de 11 kW est standard).

Mercedes-AMG GLE 53 2024, l'intérieur

Un équipement complet

Les nouveautés du Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4matic+ (c'est le nom complet de la nouvelle version) 2024 ne s'arrêtent toutefois pas à la mécanique. L'équipement de série de cette version haut de gamme du super SUV de Stuttgart est en effet très complet et comprend quelques accessoires importants tels que des jantes en alliage de 21 pouces, associées à des freins carbocéramiques AMG avec disques avant de 400 mm et étriers à six pistons et disques arrière de 370 mm et étriers à un piston.

Mercedes-AMG GLE 53 2024, le système de freinage carbocéramique

Mais ce n'est pas tout. Outre le logo "Turbo Hybrid", le GLE 53 2024 est équipé d'un toit ouvrant panoramique électrique, de sièges avant chauffants, d'un assistant de feux de route adaptatifs, d'un système d'échappement spécifique à AMG, d'un système audio Burmester, d'un pack mémoire, d'un pilote de stationnement 360, d'un pack sans clé complet, d'un assistant d'angle mort et de phares matriciels multi-faisceaux à LED complètes.