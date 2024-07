En matière de jouets tout-terrain, peu de marques font mieux que la société Ariel Motor. La petite entreprise britannique spécialisée fait justement passer le Nomad aventureux à sa deuxième génération. Il s'agit véritablement d'un tout nouveau véhicule, car seules trois pièces ont été reprises de son prédécesseur. Le changement le plus notable s'est produit sous le capot...

Alors que le Nomad d'origine utilisait le moteur K24 de 2,4 litres de Honda avec compresseur, le nouveau modèle passe à un moteur turbocompressé de 2,3 litres de la Ford Focus ST. Il développe désormais 305 chevaux et 518 Nm de couple. Comme vous pouvez le constater par ces chiffres de puissance, il ne s'agit pas d'un moteur de série, car Ariel a réglé le moteur à quatre cylindres de la berline sportive pour le nouveau buggy tout-terrain homologué pour la route.

Cela représente une augmentation substantielle de puissance de 70 ch et 218 Nm par rapport au modèle précédent. Cependant, le Nomad 2 peut être équipé d'un ECU commutable avec trois cartographies différentes. Outre la configuration haut de gamme, il existe des configurations inférieures avec 302 ch et 451 Nm de couple pour le modèle de milieu de gamme et 260 ch couplés à 385 Nm de couple pour la configuration de base.

Comme il s'agit d'une petite voiture avec à peine quelques panneaux de carrosserie, elle ne pèse pratiquement rien, soit très exactement 700 kg. Il ne lui faut que 3,4 secondes pour atteindre 100 km/h et ce tout-terrain continue d'accélérer jusqu'à 215 km/h. Bien sûr, l'Ariel n'a pas été conçue pour battre des records sur le Nürburgring, mais elle devrait être l'un des véhicules les plus rapides hors des sentiers battus.

Doté d'un empattement de 2,39 m ; ce petit véhicule tout-terrain ne mesure que 3,4 m de long, 1,86 m de large et 1,47 m de haut. Le biplace a été conçu pour affronter certains des terrains les plus difficiles grâce à des angles d'approche de 48 degrés et de départ de 64 degrés. Il repose sur des roues de 16 pouces avec des pneus Yokohama Geolandar A/T 235/70R16 et utilise des ressorts hélicoïdaux Eibach sur les deux essieux.

Aussi efficace que cher

En option, par rapport à la boîte manuelle à six rapports de la Focus ST, Ariel propose la Nomad 2 avec une transmission séquentielle Quaife dérivée de l'Atom 4 et de l'Atom 4R. Il y a même un frein à main hydraulique comme dans les voitures de drift et de rallye. Comme évoqué au début de cet article, seuls trois composants proviennent du modèle de première génération : le volant, le pédalier et le bouchon du réservoir.

Pour accompagner la puissance supplémentaire permise par la transplantation du moteur, le nouveau Nomad 2 est doté de freins 40 % plus gros. Moyennant un coût supplémentaire, Ariel reprend les étriers à quatre pistons AP et les disques ventilés de 290 mm de l'Atom 4 et les monte sur les quatre roues. La rigidité structurelle a été considérablement améliorée, la rigidité en torsion du châssis ayant augmenté de plus de 60 %.

Les options sont nombreuses, notamment les jantes forgées de 18 pouces et les jantes à anneau de verrouillage de 16 pouces. L'ABS réglable par le conducteur, également en option, est livré avec des réglages qui peuvent être sélectionnés pour la route et le tout-terrain. Le porte-bagages est monté à l'arrière et renforce le côté pratique de cette machine dédiée au tout-terrain.

Les prix démarrent à 67 992 £ (soit environ 80 497 €) au Royaume-Uni avant d'ajouter l'une des 100 options (et même plus) disponibles.