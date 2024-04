Depuis la disparition de la Ford Focus RS avec la fin de la dernière génération de la compacte en 2018, la version ST de 280 ch représente le summum de la performance chez le constructeur américain. Avant de tirer définitivement un trait sur la gamme Focus, Ford propose encore une fois à ses clients un modèle adapté aux circuits. Lever de rideau sur la Ford Focus ST Edition.

Commençons par la triste nouvelle : chez Ford, un nouveau modèle avec "Edition" dans le nom ne signifie pas que la puissance du moteur quatre cylindres turbo essence de 2,3 litres a été améliorée. On en reste donc à 280 ch et 420 Nm. Couplée à la boîte manuelle à six vitesses, la cinq portes à traction avant passe ainsi de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. La vitesse maximale reste également de 250 km/h.

Galerie: Ford Focus ST Edition (2024)

32 Photos

Qu'y a-t-il de si spécial dans la Focus ST Edition ? C'est le réglage du châssis qui a été peaufiné par Ford Performance. La suspension filetée réglable à deux voies de KW se caractérise par des amortisseurs à double tube avec des boîtiers en acier inoxydable et des ressorts hélicoïdaux à revêtement en poudre avec une raideur de ressort supérieure de 50%. Par rapport à la Ford Focus ST X, elle présente déjà une garde au sol réduite de dix millimètres dans sa version de série. Dans la Ford Focus ST Edition, la hauteur de caisse peut être réduite de 20 millimètres supplémentaires.

La compression peut en outre être réglée en douze étapes. Pour la détente, il y a même 16 positions de clic. Les acheteurs reçoivent une explication technique avec les réglages de suspension recommandés pour différentes conditions et différents circuits, dont un réglage spécial pour la boucle nord du Nürburgring, afin de les guider vers un réglage optimal. À cela s'ajoutent des jantes de 19 pouces dont le poids a été optimisé de 10% et qui sont chaussées de pneus Pirelli P Zero Corsa.

L'équipement de série de la Focus comprend de nombreux extras. Le pack d'assistance à la conduite, normalement en option, comprend entre autres un régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation ainsi qu'un pilote de voie de circulation. S'y ajoute l'assistant d'angle mort avec Cross Traffic Alert. Un système audio B&O Premium avec dix haut-parleurs, un subwoofer et une puissance de sortie de 675 watts sont également embarqués d'usine. Le pack hiver avec chauffage du volant et des sièges ainsi qu'un pare-brise chauffant également.

Le constructeur n'a pas encore indiqué de prix. Mais il devrait être légèrement supérieur à celui de la Ford Focus ST X (également disponible en version Turnier et avec une boîte automatique à 7 rapports) à partir de 43 400 euros.