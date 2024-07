Aujourd'hui, c'est le grand jour pour la Fiat Grande Panda, la version plus grande et (aussi) électrique de la citadine italienne. Une première mise en scène au Lingotto de Turin pour un modèle destiné à réécrire l'histoire de la Panda. Et pas seulement d'un point de vue mécanique.

Pour la première fois, en effet, la Fiat Panda donnera vie à une famille de modèles différents par leurs dimensions et leur style, mais unis par leur plate-forme (la Stellantis Smart Car) et leur philosophie. Il devrait y en avoir cinq au total et deux d'entre eux ont été présentés dans une vidéo officielle. Dommage, cependant, qu'elles soient complètement pixelisées. Quelques détails ont toutefois été révélés.

SUV de luxe

Les stars du clip devraient être la Fiat Giga Panda et la Grande Panda Fastback (noms à confirmer) dans leur version finale, inspirées des concepts présentés fin février 2024.

Les premières photos de la Fiat Giga Panda et de la Grande Panda Fastback Fiat Giga Panda concept

Toutes deux basées, comme la Grande Panda, sur la plate-forme de la Smart Car, auront des dimensions encore plus importantes, dépassant largement les 4 mètres. La Giga Panda pourrait avoisiner les 4,39 mètres comme la C3 Aircross 2024, avec un habitacle 7 places, tandis que la Fastback pourrait être un peu plus courte - 4,3 mètres - dans la lignée de la Citroën Basalt Vision pour l'Amérique du Sud et l'Asie.

Fiat Fiat Panda Fastback Fiat Panda Fastback concept

En ce qui concerne les moteurs, il est presque certain que l'on commencera par des groupes motopropulseurs 100 % électriques de 113 ch, puis des groupes à essence et électrifiés seront également utilisés, en exploitant la nature multi-énergétique de la plate-forme.

Lors de la présentation, Olivier François, numéro un de Fiat, n'a rien annoncé quant à leur présentation, mais comme ils sont maintenant stylistiquement définis, ils pourraient arriver dans le courant de l'année 2025, suivis dans les années suivantes par les deux autres modèles.