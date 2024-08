Il n'est pas rare que les constructeurs automobiles aient des activités annexes, notamment en matière de vêtements. Et pourquoi pas ? Vendre des articles de marque à des clients fidèles va au-delà de la publicité gratuite et les gens paient pour promouvoir la marque. Il y a juste un problème (si ce n'est deux) avec ce nouvel accord entre Lamborghini et la société de vêtements haut de gamme Orlebar Brown. Presque tout dans cette ligne de vêtements de plage est très chère et dépourvue de logos Lambo.

La marque italienne vient d'annoncer ce partenariat, qui comprend une ligne de shorts de bain, de pantalons, de t-shirts et une serviette de plage. Cette dernière porte le logo "Lamborghini" en gros caractères gras et coûte 190 $ (soit environ 174 €). Spoiler : il s'agit de l'article le moins cher de cette collection.

Lamborghini

Les shorts de bain commencent en effet à 376 $ (environ 345 €). Vous pouvez donc choisir entre un short noir qui vire au bleu ou un short rouge avec des hexagones noirs. Si vous préférez les couleurs unies, des shorts noirs ou beige foncé sont disponibles. Mais préparez-vous à un choc : ils coûtent 518 $ (475 €). Pour ces derniers, vous avez au moins le logo Automobili Lamborghini inscrit en gras...

Toujours plus

Mais ce n'est pas l'article le plus cher de la collection. Une chemise à manches longues en soie Orlebar Brown Automobili Lamborghini remporte la palme à 649 $ (595 €). Le vêtement le moins cher que vous pouvez porter est un rashguard à manches longues en nylon à 322 $ (295 €). Mais avec les logos audacieux Lambo et Orlebar Brown sur les manches, vous pouvez représenter ces marques tout en surfant sur des vagues difficiles.

Pour être honnête, les prix ne sont pas uniquement dû à Lamborghini. Orlebar Brown possède une vaste ligne de vêtements destinée à une clientèle aisée, ce qui est probablement la raison pour laquelle les entreprises se sont associées en premier lieu. Ce nouvel accord durera jusqu'en 2026 et proposera plusieurs nouvelles lignes de vêtements avant de se conclure. Mais si les prix sont tout simplement trop élevés, vous pouvez toujours acheter un joli polo Lamborghini Squadra Corse pour 63 $ (environ 58 €).