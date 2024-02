Lorsqu'il s'agit de concevoir des chaussures de basket-ball, ce n'est certainement pas Porsche qui nous vient à l'esprit ! Et pourtant, Puma et la marque allemande ont une longue histoire de collaboration, en matière de chaussures. Les deux entités ont déjà signé des designs sportifs, mais cette fois, elles ont travaillé directement pour une discipline en particulier, en présentant leurs premières chaussures de basketball à destination du grand public.

Le premier modèle de la série porte le nom de LaMelo Ball MB.03. C'est la troisième paire signature des Charlotte Hornet. Cette basket arbore un coloris jaune et noir inspiré de la Porsche 930 Turbo. Un logo de la célèbre firme automobile est également apposé sur le talon.

La deuxième chaussure, nommée All-Pro Nitro, partage la palette de couleurs de la MB.03. Ce modèle, qui porte le logo Porsche Turbo sur le talon également, vous permet d'être "Turbo-fast" (ou plutôt d'avoir un turbo et d'être aussi rapide qu'une Porsche). Il ne s'agit pas non plus de la première chaussure de basket-ball de Porsche. En 2021, le fabricant de Stuttgart avait déjà collaboré avec Puma en préparant un design spécial pour le modèle Clyde All-Pro.

Les collaborations entre les marques de voitures et de chaussures ne sont pas des choses courantes. Cependant, les premiers modèles signés Adidas de Kobe Bryant avaient un design inspiré de l'Audi TT de première génération, mais sans la marque aux quatre anneaux apparente. La 14e chaussure signature de Michael Jordan comportait également des détails inspirés de Ferrari, mais ne portait pas le logo non plus.

Puma dispose aujourd'hui d'une vaste gamme de produits sous licence BMW M, Mercedes-AMG et Ferrari. Les nouveaux modèles signés Porsche seront vendus au prix de 150€ pour la MB.03 et de 130€ pour la All-Pro Nitro. De nombreux autres produits sont également disponibles dans cette même collection, comme des sweats à capuche, des pantalons de sport ou encore une veste avec le logo Porsche. Pour en savoir plus, cliquez-ici !

