La smart #5, le nouveau SUV de la marque et son plus grand modèle à ce jour, fera ses débuts en Australie le 28 août. Entre-temps, les premières photos sont arrivées, la montrant encore camouflée, mais sans faux éléments pour modifier son apparence.

Nous pouvons donc avoir un premier aperçu de l'apparence finale de la smart #5, attendue en Europe dans le courant de l'année 2025.

Pour l'aventure

Le communiqué de presse souligne le caractère aventureux de la smart #5, comme en témoignent les photos montrant le SUV électrique s'attaquant à des terrains accidentés.

Aucune donnée technique officielle n'a encore été communiquée, et lors de la présentation du concept au salon de Pékin 2024, l'entreprise s'est contentée de parler d'une batterie 800 volts de 100 kWh avec une autonomie d'environ 550 km. Cependant, c'est le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) qui a dévoilé d'autres caractéristiques.

chagrin smart #5, photos de prototypes chagrin smart #5, photos de prototypes

Nous savons donc que la smart #5 mesurera 4,7 mètres de long, ce qui la place dans le segment du BMW X3, de la Ford Mustang Mach-E et du Volvo XC60, pour ne citer que quelques exemples. La largeur sera de 1,92 mètre et la hauteur de 1,70 mètre, avec un empattement de 2,9 mètres, le meilleur de sa catégorie. Tout laisse donc présager une grande habitabilité. Il ne devrait toutefois pas y avoir de version sept places.

D'un point de vue esthétique, le nouveau SUV de smart a des formes arrondies et des proportions claires, précisément pour ne pas voler un seul centimètre dans l'habitacle. Il perd bien sûr les excès du concept, comme les feux de toit, mais l'aspect général ne semble pas avoir particulièrement changé. Il n'y a pas de photos de l'intérieur, mais à ce stade, nous ne nous attendons pas à des changements majeurs par rapport au prototype, avec une instrumentation numérique et deux écrans, un central pour l'infotainment et un autre pour le passager.

L'intérieur du concept smart #5

Basée sur la plateforme SEA du groupe Geely, la smart #5 devrait être disponible en version propulsion ou transmission intégrale, la version Brabus (la plus sportive) pouvant franchir la barre des 600 ch.