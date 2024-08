Bien que nous soyons encore au début du mois d'août, voici la liste des modèles qui concourront pour le titre de Voiture de l'année 2025, un prix dédié aux voitures qui sont déjà en vente ou qui seront commercialisées dans au moins cinq pays européens d'ici la fin de l'année.

Il y a 41 nominés, de 29 marques différentes, les Chinois étant de plus en plus nombreux. Le programme prévoit la finalisation de la liste de tous les nominés le 15 novembre, tandis que le 22 novembre aura lieu le premier tour de vote menant à la liste des sept finalistes. Le vote sera effectué par 59 jurés issus de 22 pays européens. Jetons maintenant un coup d'œil à toutes les voitures qui concourront pour le titre de Voiture de l'année 2025, pour succéder à la Renault Scenic E-Tech, Voiture de l'année 2024.

Voiture de l'année 2025, les voitures candidates

Alfa Romeo Junior

Audi Q6 e-tron

BMW X2/iX2

BYD Seal U

Citroën C3/e-C3

Citroën C3 Aircross

Cupra Tavascan

Cupra Terramar

Dacia Duster

Fiat Grande Panda

Ford Explorer

Ford Tourneo Courier

Hyundai Inster

Hyundai Santa Fe

KGM Torres

Kia EV3

Lexus LBX

Maserati GranTurismo

Maserati Grecale

Mazda CX-80

MG3

MG Cyberster

Mini Cooper SE

Mini Countryman

Opel Grandland

Opel Frontera

Polestar 3

Polestar 4

Porsche Macan

Renault 5

Renault Symbioz

Renault Rafale

Skoda Superb

Skoda Kodiaq

Smart #3

Suzuki Swift

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volvo EX90

Xpeng G6

Une liste hétérogène qui comprend de nombreux SUV, à côté de citadines, breaks, berlines et voitures de sport, avec 25 voitures électriques, y compris des modèles disponibles uniquement avec des batteries ou avec des moteurs thermiques classiques.

Fiat Grande Panda Alfa Romeo Junior

La France y est représentée par deux constructeur : Renault et Citroën. La marque de Stellantis concoure avec les C3/e-C3 et la C3 Aircross. Le constructeur ayant le plus grand nombre de candidats est Renault avec trois modèles : la 5, le Rafale et le Symbioz.

Des marques chinoises comme BYD, MG (britannique mais propriété de Saic), et Xpeng sont également présentes, alors qu'il y a 7 modèles produits en République populaire.

À votre avis, quels seront les 7 finalistes ? Et qui remportera le titre de Voiture de l'année 2025 ?