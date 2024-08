Oublier de vidanger l'huile de votre voiture est la pire chose que vous puissiez faire pour votre moteur. L'huile moteur est l'élément vital de votre voiture. Elle débarrasse le moteur des débris et des particules en circulant dans tous les tuyaux et interstices du moteur. Il est donc essentiel que l'huile soit souvent renouvelée. Si vous parcourez des dizaines de milliers de kilomètres sans la changer, vous risquez d'avoir de graves problèmes.

En voici la preuve. La chaîne YouTube I Do Cars a eu l'occasion de démonter un moteur à quatre cylindres en ligne EcoBoost de 2,3 litres provenant d'un Ford Ranger affichant 167 000 km au compteur, et de filmer l'ensemble du processus dans une vidéo.

Les signes de négligence apparaissent très tôt. Le couvercle de la chaîne de distribution est couvert de vernis, signe révélateur d'une huile ancienne et surutilisée. Le démontage du couvercle des soupapes révèle un niveau de résidus et de débris qui ne peut provenir que d'un manque de vidanges.

Les choses s'aggravent lorsque l'animateur de la chaîne, Eric, creuse plus profondément dans le moteur. Il y a une épaisse couche de boue au fond du carter d'huile, et encore plus de vernis sur le bloc, la pompe à huile, les arbres à cames et le vilebrequin.

Eric soupçonne que la personne qui a travaillé sur ce moteur en dernier lieu a déversé une grande quantité d'additif de rinçage d'huile dans le moteur pour tenter de débarrasser le moteur de la boue. Cela a eu l'effet inverse : la boue s'est détachée et a obstrué plusieurs des minuscules passages d'huile du moteur.

Selon Eric, c'est ce qui a fini par priver le moteur d'huile et a provoqué la rupture d'un roulement de bielle. Les dégâts étaient tels qu'un roulement s'est soudé au vilebrequin et s'est partiellement désintégré.

Après avoir démonté le moteur, Eric consulte le CarFax du Ranger, qui ne révèle aucune trace de vidange d'huile au cours des 50 000 derniers kilomètres. Il est donc possible que ce véhicule ait utilisé la même huile pendant toute la seconde moitié de sa vie.

Prenez cela comme une leçon. Changez votre huile.