Il y a un peu plus d'un an, Eccentrica Cars annonçait son intention de construire une Lamborghini Diablo restomod. Une belle série de photos prises par ordinateur accompagnait l'annonce mais aujourd'hui, l'entreprise a tenu sa promesse avec l'Eccentrica V12, un "véhicule entièrement pilotable" qui fait ses débuts au Quail.

De l'extérieur, elle ressemble assurément à une Diablo. Les roues de 19 pouces sont résolument nouvelles, mais on dirait que les phares "escamotables" du concept de 2023 ont disparu. Ceux, à l'ancienne, sont toujours en place, positionnés au-dessus d'un panneau de protection pointu avec feux de position à LED intégrés. Des bouches d'aération redessinées, des passages de roue avant évasés avec seuils latéraux et un nouveau capot moteur complètent les principales améliorations apportées à l'extérieur. Il s'agit définitivement d'un look épuré.

Diaboliquement modernisée

L'intérieur l'est tout autant. Eccentrica Cars a fusionné l'intérieur de la Diablo classique avec des éléments modernes comme un écran numérique pour le conducteur et un système d'infodivertissement qui s'étend presque jusqu'au centre du tableau de bord. Il y a plusieurs interrupteurs et boutons sur la console centrale ainsi qu'un véritable levier de vitesses manuel à grille. Il ne s'agit pas d'une vieille transmission Lamborghini, cependant. Il y a une boîte manuelle à six vitesses mise à jour avec différents rapports qui envoient la puissance aux roues arrière.

Quant au moteur, il s'agit d'un V12 de 5,7 litres amélioré. Le fabricant a ajouté de nouveaux arbres à cames, un nouveau corps de papillon électronique et un nouveau volant moteur. Il y a aussi un système d'échappement central personnalisé boulonné, et tout cela se traduit par une puissance maximale de 550 chevaux et un couple de 600 Nm. De plus, la société affirme que la distribution de puissance est plus douce et plus progressive par rapport à une Diablo de série. Honnêtement, nous ne savons pas si c'est mieux ou pire dans ce cas.

Le châssis et la suspension ont également été améliorés. Le véhicule repose sur des amortisseurs actifs et intègre un système de levage avant pour aider à franchir ces embêtants ralentisseurs. Des renforts composites ont été ajoutés, bien qu'Eccentrica ne donne pas de détails sur les changements. Des freins Brembo sont boulonnés dans les virages et les conducteurs profiteront d'une direction assistée de série.

On vous laisse le mot de la fin par Emanuel Colombini, fondateur et président d'Eccentrica, au sujet de cette voiture qui sera livrée en 19 exemplaires d'ici l'été 2025 :

"L'Eccentrica V12 est le fruit d'une passion personnelle, née de mon admiration de toujours pour la Lamborghini Diablo. Bien que j'aie une grande admiration pour le design original, je voulais améliorer l'expérience de conduite. Ce que vous voyez ici aujourd'hui est le résultat du travail de notre équipe d'ingénieurs pour proposer une voiture qui transcende les limites de ce qui était jusqu'à présent réalisable en termes de technologie et de performances."

