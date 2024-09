Un nouveau Nissan Patrol a enfin vu le jour. Le modèle de septième génération remplace un modèle vieillissant qui était en vente depuis pas moins de 14 ans. Toutefois, il perd son V8 atmosphérique.

Alors que toutes les images et la première mondiale à Abu Dhabi se sont concentrées sur le gigantesque tout-terrain équipé du V6 biturbo de 3,5 litres, certains marchés recevront également un V6 de base de 3,8 litres. Le moteur sans turbo a été évalué à 386 chevaux et 310 Nm. Pourquoi préférer le moteur atmosphérique au moteur turbo ?

Deux raisons au moins nous viennent à l'esprit.

Ce sera moins cher puisque le NA servira de moteur de base. En outre, certains supposeront que ce moteur sera plus fiable à long terme en raison de la suppression de la paire de turbos. En revanche, outre le fait de sacrifier beaucoup de puissance et de couple, la consommation de carburant sera probablement beaucoup plus élevée. C'est d'autant plus vrai que le Patrol est un véhicule énorme et lourd et que le moteur NA de 3,8 litres devra travailler dur. Tout comme le moteur biturbo, il transmet la puissance aux deux essieux par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à neuf rapports.

Il n'est pas question d'une version Nismo, mais rappelons que le Patrol de la génération précédente a donné naissance à un dérivé haute performance. Il avait un look un peu plus agressif et un peu plus de puissance, mais rien d'extraordinaire. Nous ne serons pas trop surpris si Nissan en propose une autre, puisqu'il existe même une Ariya Nismo entièrement électrique. L'année dernière, le Japon a eu droit à une Skyline Nismo, il y a donc des raisons de croire que Nissan est prêt à sortir plus de véhicules portant le nom Nismo au risque de diluer le nom de la marque.

Le Patrol sera vendu aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à partir du 1er novembre.

Nissan Patrol 2025