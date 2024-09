En 2001, PSA a commencé à produire ses voitures à Porto Real, au Brésil, dans une usine dont la construction avait débuté en 1998. En commençant par la Peugeot 206 et la Citroën Xsara Picasso, l'usine a été le berceau des modèles des deux marques jusqu'à cette année, lorsque Peugeot a finalisé la production de la 2008.

La nouvelle génération de 2008 a succédé à la 208 à hayon et s'est installée en Argentine. Peugeot ne produit donc plus de voitures au Brésil et a laissé toute l'usine à Citroën, qui fabrique les C4 Cactus, C3, C3 Aircross et, dans les prochaines semaines, commencera à produire le Basalt, un coupé SUV de la famille C-Cubbed.

79 Photos Peugeot

Tout a commencé avec la 206, qui a été importée au Brésil de 1998 à 2001. Il y a eu une variante familiale, la 206 SW, puis la controversée 207, qui était un restylage de la 206 très différent de la 207 européenne. Dans cette lignée, il y même eu une berline, la 207 Passion, et le pick-up Hoggar, tous partageant des composants et des mécaniques 1.4 et 1.6 atmosphérique. Curieusement, la 208 n'a jamais eu de moteur 1.0 et l'a même utilisé dans ses campagnes de marketing, ce que la 206 avait déjà fait lorsqu'elle a cessé d'utiliser le moteur 1.0 d'origine Renault.

En 2013, la Peugeot 208 a finalement aligné le catalogue brésilien sur le catalogue européen, qui est resté aligné jusqu'en 2020, lorsque la nouvelle génération a commencé à être produite à El Palomar. Le SUV 2008 a été produit jusqu'au début de cette année à Porto Real, mais il a également changé de génération et est parti en Argentine. Il n'est pas prévu que Peugeot ait à nouveau un modèle national.