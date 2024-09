Peu de moteurs atteignent un niveau aussi légendaire que le diesel Cummins de la série B.

Il a équipé les pick-up Dodge (et plus tard Ram) pendant des dizaines d'années. Il équipe les pick-up Dodge (et plus tard Ram) depuis des décennies, et le 6 cylindres en ligne de 5,9 litres présenté dans cette récente vidéo de I Do Cars a eu la vie dure. Il provient d'un Dodge Ram 2500 de 2006 utilisé par un couvreur, et à 592 238 km au compteur. Sans surprise, il ne fonctionnait pas très bien. Mais il tournait toujours. Après avoir vu l'usure de ce moteur, c'est assez étonnant.

À vrai dire, 500 000 km, ce n'est pas beaucoup pour un diesel, mais il semble que le propriétaire ne se soit pas soucié de l'entretien. La vidéo commence par une explication sur le fait que le camion a été saccagé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il a été utilisé pour le travail, et lorsque le propriétaire l'a finalement amené à l'atelier pour des problèmes de moteur, il a jugé que le camion était trop endommagé pour justifier le coût de la réparation.

Il n'y a pas grand-chose à voir dans la première moitié du démontage. La partie supérieure du moteur semble en bon état compte tenu de l'âge et du kilométrage. Les premiers signes de problèmes apparaissent une fois la culasse retirée, révélant les pistons et le bloc supérieur. Quelques cylindres présentent de profondes rainures dans la paroi, et des débris sont trouvés dans les chambres de combustion sur la face inférieure de la culasse. Quelque chose à l'intérieur du moteur s'est manifestement brisé.

Lorsque les pistons sont sortis, nous constatons que de nombreux éléments sont cassés. Les segments de trois des six pistons sont cassés, ce qui rend ces cylindres inutilisables. Les mauvais segments ont rayé les parois des cylindres, qui ont à leur tour rayé les pistons. Les lobes de l'arbre à cames, les roulements de bielle et les poussoirs étaient également très usés. Au minimum, ce moteur aurait besoin d'un réalésage et d'un nouveau bas de pompe pour fonctionner à nouveau. Même avec trois segments cassés et du métal qui rebondit à l'intérieur, le Cummins s'est battu jusqu'au bout.

Quelle est la cause des dégâts ? La vidéo indique qu'un manque général d'entretien est probablement à l'origine du problème. Il peut s'agir de vidanges peu fréquentes, de l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité ou du simple fait d'ignorer les petits problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent plus importants. Quoi qu'il en soit, ce moteur a tiré sa dernière remorque. Les problèmes cumulés sont trop importants pour mériter une remise à neuf.