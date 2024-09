Non, il n'y a pas d'erreur de frappe dans le titre. Le break d'Ingolstadt passe bel et bien du badge RS4 au RS5. Audi a déjà déplacé les modèles A4 et S4 Avant vers le numéro supérieur et fera de même pour la version haut de gamme. Mais avant ses débuts officiels, probablement l'année prochaine, la rivale de la BMW M3 Touring a été repérée lors d'essais à grande vitesse sur le Nürburgring.

Cela fait déjà cinq ans qu'Audi a annoncé que le modèle de prochaine génération serait un hybride rechargeable. Cependant, contrairement au quatre cylindres de la Mercedes-AMG C63 Estate, la RS5 Avant ne sera pas dotée d'un moteur thermique de taille réduite, car Audi Sport a exclu de fabriquer des modèles RS à quatre cylindres. Le cinq cylindres en ligne disparaît et nous ne pouvons pas imaginer le retour du V8 dans ce segment, le V6 est donc une valeur sûre.

Il serait d'ailleurs logique que la nouvelle familiale conserve ce moteur, étant donné que la S5 Avant a toujours six cylindres sous le capot. L'électrification est nécessaire pour répondre aux réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions et cet autocollant jaune sur le coin supérieur gauche de la vitre du hayon révèle que le véhicule d'essai est équipé d'une configuration hybride. On peut déjà dire que le poids de la voiture augmentera après l'ajout des éléments hybrides. Le modèle sortant pèse environ 1 750 kg, mais son successeur semble plus lourd.

À la recherche de sportivité

Le pilote d'essai n'a pas roulé à l'économie, malmenant les pneus et glissant même dans certains virages. Il est peu probable que les propriétaires conduisent la RS5 Avant de cette manière, mais Audi essaie de rendre le break sportif aussi dynamique que possible, même avec le poids supplémentaire. Il reste à voir si elle sera aussi amusante à conduire que le modèle à essence uniquement. Le boost électrique devrait permettre d'accélérer plus rapidement en ligne droite.

La M3 Touring restera le seul break sportif non hybride du trio de luxe allemand, ce qui lui donne un avantage aux yeux des passionnés. Avec environ 1 860 kg, la BMW devrait également être la plus légère, bien en dessous des 2 240 kg de l'AMG C63 Estate. La logique nous dit que le poids à vide de la nouvelle Audi RS5 Avant se situera quelque part entre ses concurrentes.

Audi RS5 Avant 2025

Côté puissance, attendez-vous à un chiffre bien supérieur aux 362 ch proposés par la nouvelle S5 Avant. De plus, elle devrait être plus puissante que la défunte RS4 Avant de 444 ch grâce à la configuration hybride. Il s'agira du premier modèle hybride rechargeable d'Audi Sport et il aura droit à une grande sœur, la RS7 Avant, remplaçante de la RS6 Avant, probablement électrifiée elle aussi.

Malheureusement, les A5 Coupé et A5 Cabriolet nous ont quitté et ne reviendront pas pour une nouvelle génération, ce qui signifie que l'époque des modèles S5 et RS5 à deux portes est révolue. N'oublions pas qu'Audi a mis fin à la TT l'année dernière et qu'elle a également fait de même avec la R8 il y a quelques mois.