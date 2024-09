La gamme Cupra s'est récemment enrichie du Terramar, le plus grand SUV du constructeur barcelonais. Avec ses 4,52 mètres de long, il est légèrement plus grand que le Formentor et est disponible avec de puissants moteurs thermiques ou hybrides rechargeables. Et l'intérieur ? Là encore, les nouveautés ne manquent pas, même si l'on retrouve l'esprit de famille désormais classique de Cupra.

Cupra Terramar, le tableau de bord

Les formes du tableau de bord rappellent beaucoup celles des autres modèles de la marque, comme le récent restylage du Formentor et de la Leon. Le look est caractérisé par trois niveaux, le premier occupant la partie supérieure de la planche de bord, le deuxième étant constitué d'un élément en aluminium brossé qui intègre les bouches de climatisation sur les côtés et le troisième sur lequel repose l'écran d'info-divertissement de 12,9 pouces.

Cupra Terramar, la plancia

Le volant reprend en tous points le design des autres Cupra, tandis que le tunnel central présente d'importantes nouveautés. Sur le Terramar, en effet, les boîtes à gants sont disposées différemment (plus spacieuses que sur les autres modèles), tandis qu'au lieu de la "gâchette" de la boîte de vitesses automatique, les changements de vitesse s'effectuent à l'aide de boutons disposés verticalement près du conducteur.

Cupra Terramar, finition et matériaux

La sensation à bord du Terramar est celle d'une grande attention portée aux détails, avec un éclairage d'ambiance personnalisable qui enveloppe la zone avant, tandis que la sellerie sportive est réalisée avec des matériaux durables.

Cupra Terramar, infotainment Cupra Terramar, détail du tunnel central

En effet, les sièges sont composés de tissus en fibres polymères développés en collaboration avec la société Seaqual, qui utilise des déchets provenant de la Méditerranée en collaboration avec des pêcheurs, des ONG et des communautés locales. Au toucher, ils sont doux et bien traités, tout comme les panneaux de porte, qui sont recouverts d'un revêtement souple. En revanche, les plastiques de la face inférieure des portes et du tunnel sont plus durs.

Cupra Terramar, l'espace

Les 7 cm de longueur et 7 cm de hauteur supplémentaires par rapport au Formentor se ressentent dans l'habitacle du Terramar. En particulier, les passagers arrière bénéficient de plus d'espace pour les jambes (grâce aussi à la possibilité de faire coulisser la banquette arrière de quelques centimètres) et même les passagers de grande taille n'ont aucun problème avec la "lumière" entre leur tête et le toit.

Cupra Terramar, la botte

En revanche, ceux qui sont assis au milieu doivent toujours composer avec une petite marche qui leur fait perdre un peu d'espace pour les pieds.

Le volume du coffre est bon, entre 540 et 630 litres pour les Terramar endothermiques, tandis que les hybrides rechargeables ont un volume légèrement réduit, entre 400 et 490 litres, en fonction de la position de la banquette arrière.