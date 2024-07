Lorsqu'il s'agit d'imaginer comment CUPRA pourrait élargir sa gamme avec différents modèles, nous avons suggéré il y a quelques jours l'arrivée du Nevada, un beau coupé qui serait une belle alternative aux SUV Ateca et Formentor. Et à vrai dire, l'idée vous a beaucoup plu...

Aujourd'hui, nous avons une autre proposition, en l'occurrence plus familière. Il s'agit du nouveau véhicule utilitaire de la marque espagnole qui, comme vous pouvez le voir dans la reconstitution numérique en haut de cet article (créée par Massimo Vittorio), offre un look vraiment sportif... comme il ne pourrait en être autrement.

CUPRA Nevada

Un utilitaire qui attire l'attention

En principe la marque espagnole n'a pas de projet officiel pour un tel véhicule, mais laissez-moi tout de même l'observer de l'extérieur. La carrosserie et les jantes noires, ainsi que les vitres teintées, s'accordent parfaitement avec un "van" au caractère fougueux. Il en va de même pour la grande prise d'air sur le pare-chocs avant.

Les ouvertures dans la partie inférieure de l'avant et des côtés sont peut-être exagérées, mais c'est une question de goût. On remarque également le capot aux lignes acérées et les passages de roues surdimensionnés, qui accueillent des voies plus larges.

Galerie: Premier essai de la CUPRA Formentor 2025

40 Photos

Un modèle (aussi) pratique

La poignée de la porte arrière est coulissante, ce qui facilite l'accès à l'habitacle. L'intégration d'une galerie de toit est également intéressante. On retrouve également des phares full LED et une signature lumineuse que l'on connaît déjà de la marque.

Mais le van CUPRA serait-il un projet qui partirait d'une feuille blanche ? Cela ne devrait pas être le cas, car il serait logique d'utiliser le Volkswagen Multivan T7 et d'économiser ainsi de nombreux coûts de développement, de moteur et de composants.

Pour moins de 50 000 euros

Le modèle allemand peut être configuré en deux longueurs (4,97 et 5,17 mètres) et peut être commandé avec cinq, six ou sept places, selon les préférences du client. En termes de motorisations, deux moteurs essence TSI de 150 ch et 204 ch, un diesel de 150 ch et une option hybride rechargeable de 218 ch sont proposés. Toutefois, seul le moteur diesel est actuellement disponible dans le configurateur.

Toute cette gamme pourrait parfaitement être extrapolée au van CUPRA qui, avec un design un peu moins exagéré que celui que nous proposons, se vendrait à notre avis très bien. Surtout si elle est "au prix".

Nous parlons d'un prix de départ inférieur à 50 000 euros, pour se démarquer des quelque 53 000 euros que coûte le Multivan d'entrée de gamme. Quoi qu'il en soit, après avoir examiné ce van espagnol, c'est maintenant à vous de nous dire ce que vous en pensez, et de le faire sur nos profils de médias sociaux !

Sources : Autonews et Massimo Vittorio : Autonews et Massimo Vittorio