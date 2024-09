Chantilly Arts & Élégance Richard Mille était de retour pour une septième édition et l'événement prenait place, comme à l'accoutumée, dans le Domaine du Château de Chantilly, du 12 au 15 septembre 2024.

Une édition une nouvelle fois très riche qui a mis à l'honneur des voitures classiques et modernes d'exception, mais aussi des concept-cars étonnants, qui ont permis aux visiteurs de découvrir (peut-être) ce que sera le futur de la mobilité.

L'événement s'ornait de différents Concours internationaux, remettant des prix à des voitures d'exception, jugées selon leurs classes, leur histoire, leur état de conservation ou encore leur rareté.

Résultats des Concours

Les 3 Concours se dérouleraient tout au long de la journée du dimanche 15 septembre avec, notamment, le Concours d'État et défilé "Les plus belles voitures du monde", par classe, le Concours d'Élégance des concept-cars "Le mariage du futur de l'automobile et de la mode" et enfin, le Concours d'État "Parade des vainqueurs de classe".

Dans la catégorie des concept-cars, la Lancia Pu+Ra de 2023 était de la partie et celle-ci a remporté le Concours d'Élégance. Un modèle français s'est également vu distingué. En effet, c'est la Bugatti Tourbillon de 2024 qui a reçu le prix du public.

À noter qu'une autre française, historique cette fois, a remporté le Prix best of Show Concours d'État Avant-guerre, la Bugatti T35C de 1928. Le modèle ayant remporté le Show Concours d'État Après-guerre est, quant à lui, le Coupé Talbot-Lago T26 GS de 1949.

Les résultats des trois Concours ainsi que les différents Prix sont à retrouver sur le lien suivant.

En chiffres

Ce sont au total, plus de 1000 voitures d'exception qui ont immaculé les allées du Château de Chantilly, tandis que 28 000 visiteurs sont venus admirer plusieurs modèles mythiques et des concepts de l'automobile de demain certainement visibles uniquement lors de ce genre d'événement.

Gagnant en notoriété chaque année ou bi annuellement, nous ne pouvons que vous recommander d'assister aux événements automobiles, synonymes d'histoire et tournés vers l'avenir de l'automobile.