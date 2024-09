Chantilly Arts & Élégance Richard Mille est de retour pour une 7ème édition et se déroulera dans le Domaine du Château de Chantilly du 12 au 15 septembre 2024.

L'événement s'ornera de différents Concours internationaux, remettant des prix à des voitures d'exception, jugées selon leurs classes, leur histoire, leur état de conservation ou encore leur rareté. Passage obligatoire afin d'accéder à la dernière épreuve qui sacrera les 2 dernières automobiles.

Les catégories du Concours d'État se dévoilent





Formules 1 de 1965 à 1971

Ferrari de course à 4 et 6 cylindres

100 ans de la Bugatti 35 Hommage à Peter Mullin

Hommage à Carlo Chiti

Lamborghini Countach 50ème anniversaire de la production

La folie des grandeurs après-guerre

La folie des grandeurs avant-guerre





Le comité de sélection sera lui composé de Patrick Peter, Marc Ouayoun et de François Melcion.



Un événement pour petits et grands





Des Concours, mais également de nombreuses animations attendent petits et grands passionnés. Chantilly Arts & Élegance Richard Mille met en place deux rallyes, Extrêmes avec des supercars et des hypercars, et enfin le rallye Le Nôtre, lors duquel les clubs proposeront une promenade à leurs membres.



Sur place, vous trouverez des groupes de musiciens, des spectacles de magiciens, des baptêmes en montgolfière et différents types d'ateliers afin de passer un agréable moment en famille.



Le Château de Chantilly est quant à lui libre d'accès le dimanche, délivrant l'exposition d'André Charles Boulle. De plus, les Grandes Écuries, le Jeu de Paume, les pelouses le Nôtre ainsi que le Jardin anglais sont accessibles.

Les Concours du dimanche 15 septembre





Les Concours se dérouleront lors de la journée du dimanche 15 septembre, aux horaires suivants :

10:40 - 12:00 Concours d'État

Défilé "Les plus belles voitures du monde" , par classe, suivi de la remise des prix





Défilé "Les plus belles voitures du monde" 14:35 - 15:30 Concours d'Élégance

Défilé des concept-cars "Le mariage du futur de l'automobile et de la mode"





Défilé des concept-cars "Le mariage du futur de l'automobile et de la mode" 16:00 - 16:45 Concours d'État

Parade des vainqueurs de classe

En 2022, c'était l'Aston Martin DRB22 qui remportait le concours d’Élégance et la Renault R5 Turbo 3 s’offrait le Prix du Public.

Ce sont plus de 20.000 visiteurs et plus de 800 voitures prestigieuses qui sont attendus lors de ce week-end d'exception, lors duquel, vous aussi, pouvez participer.



Retrouvez les informations plus sur le programme ainsi que sur la billetterie grand public ici.



Retour en images de l'édition 2022

Crédit photo : Mathieu Bonnevie, Peter Auto