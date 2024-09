Les pneus pour voitures électriques ne sont pas des pneus comme les autres. En effet, il existe aujourd'hui de nombreux fabricants de pneus qui étudient et construisent leurs produits en collaboration avec certains des constructeurs automobiles les plus importants au monde, dans le but de créer des pneus à la hauteur de la tâche qu'ils sont appelés à accomplir.

C'est précisément le cas des Hankook iON evo SUV, les pneus développés par l'entreprise sud-coréenne sur la base de l'expérience acquise en Formule E et qui font depuis peu partie de l'équipement de série de la nouvelle Cupra Tavascan.

Différentes tailles et même différenciées

Selon Hankook, les nouveaux iON evo SUV ont été conçus en collaboration avec les ingénieurs de la marque espagnole, spécifiquement pour gérer au mieux le couple instantané généré par la version à transmission intégrale du nouveau coupé crossover espagnol.

En commençant par des pneus été, spécialement développés pour le véhicule tout électrique, ils ont été adaptés aux besoins du SUV pour offrir un maximum de sportivité sans compromettre le confort.

Cupra Tavascan 2024

Le marquage d'identification du iON evo SUV produit pour Cupra est un '+' pour l'équipement d'origine et distingue les versions 19 pouces, dans les dimensions mixtes 235/55 et 255/50, et les dimensions standard 20 et 21 pouces.

Mais ce n'est pas tout. Les ingénieurs de la marque ont également développé une version sportive spéciale de ces pneus dans la dimension 21 pouces, reconnaissable à l'ajout de l'inscription "e-Performance" sur le flanc et conçue pour offrir une traction encore plus importante et des distances de freinage plus courtes.

aperçu des dimensions des pneus Hankook pour la Tavascan

Dimensions Type Technologie Profil 235/55 R19 101T Été AA SEALGUARD® Hankook iON evo SUV 255/50 R19 103T Été AP SEALGUARD® Hankook iON evo SUV 235/55 R19 101T Toutes les saisons AA SEALGUARD® Hankook Kinergy 4S 2 SUV 255/50 R19 103T Toutes les saisons AP SEALGUARD® Hankook Kinergy 4S 2 SUV 255/45 R20 101T Été AA/AP SEALGUARD® Hankook iON evo SUV 255/40 R21 102T XL Été AA/AP SEALGUARD® Hankook iON evo SUV 255/40 R21 102T XL Été Sport AA/AP SEALGUARD® Hankook iON evo SUV

Conçus pour le mouillé

Comme la plupart des pneus conçus spécifiquement pour les voitures électriques, les Hankook iON evo SUV ont été conçus avec un épaulement renforcé pour compenser le poids supplémentaire de la voiture dû à la présence d'une batterie de taille généreuse .

Mais ce n'est pas tout. Afin de garantir une adhérence élevée sur sol mouillé, les ingénieurs ont choisi d'ajouter plus de silice dans le mélange de gomme et ont entièrement redessiné cette version spéciale du iON evo SUV avec une bande de roulement optimisée pour obtenir la plus faible résistance à l'air possible, jusqu'au lettrage sur les flancs du pneu.

Enfin, comme tous les pneus Hankook de dernière génération, ces iON conçus pour la Cupra Tavascan ont également été équipés de la technologie SEALGUARD®, qui scelle automatiquement les perforations jusqu'à cinq millimètres de diamètre dans la surface de la bande de roulement.