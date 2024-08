Le marché des vrais pneus de rallye est une niche incroyable. Nous pensons que moins de 1 000 personnes dans le pays se soucient de savoir quel pneu de gravier est le plus performant sur la terre. Cela ne rend pas moins passionnant ce test comparatif organisé par la Team O'Neil Rally School dans le New Hampshire.

Ils voulaient savoir une fois pour toutes lequel des trois grands fabricants de pneus de rallye était le plus performant sur une route sinueuse bordée d'arbres. Ils ont donc réuni des pneus Michelin, Hoosier et Pirelli et ont utilisé leur circuit de rallye fermé pour le découvrir.

Pour ce test, l'équipe O'Neil a fait appel à deux pilotes professionnels et à leurs voitures respectives. Le premier, Antione L'Estage, est dix fois champion canadien de rallye et sept fois champion nord-américain de rallye. Il a emmené avec lui sa Ford Fiesta R5 à transmission intégrale, une voiture de rallye construite à cet effet que vous avez probablement l'habitude de voir parcourir les étapes du WRC. Il y a aussi Chris Cyr, un jeune pilote de rallye professionnel américain qui est également instructeur au sein de l'équipe O'Neil. Il pilote une Ford Fiesta ST à traction avant qui a été convertie en voiture de rallye.

Les pilotes ont testé chaque pneu dans deux types de gomme : tendre et moyenne. Le hic ? Ils ne savaient pas quels pneus ils utilisaient. L'équipe O'Neil les a montés sur les voitures sans le dire aux pilotes, ce qui signifie qu'ils ont donné leur avis et réalisé des temps sans être influencés par les opinions perçues sur la marque.

Les essais ont été très poussés. L'équipe O'Neil a enregistré un ensemble complet de points de données pour chaque course, y compris des éléments tels que la pression et la température des pneus. Si vous souhaitez consulter l'ensemble des données - un must si vous avez l'intention d'acheter un nouveau jeu de pneus pour gravier - rendez-vous sur le site Web de Team O'Neil.

L'équipe a également pris des temps au tour, bien sûr. C'est le Michelin qui s'est montré le plus rapide, à la fois pour la traction avant et la traction intégrale. Le Hoosier, considéré comme un pneu "budget" dans ce test, a failli battre le Michelin à plusieurs reprises, tandis que les Pirelli ont été les plus lents.

Comme le souligne l'instructeur principal et animateur Wyatt Knox, les temps au tour ne représentent que la moitié de l'histoire. La longévité des pneus n'a pas été testée, ce qui signifie qu'il est possible que les pneus les plus rapides se dégradent avec le temps, alors que les Pirelli durent plus longtemps. Quoi qu'il en soit, vous savez maintenant quels pneus pour gravier sont les plus rapides, du moins à court terme.