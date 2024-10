Vous souhaitez être prêt pour le retour de l'été ? Voici le Microlino Spiaggina. Dévoilée au Mondial de l'Automobile de Paris, cette nouvelle version du quadricycle électrique produit à Turin a un look encore plus personnel et s'adresse à la fois aux particuliers et - comme le précise l'entreprise - "aux hôtels, pour offrir un service de location exclusif et écologique."

Déjà commandable en ligne, les livraisons de la Spiaggina débuteront en 2025. Le prix de base est de 24 990 euros.

La Spiaggina qui manquait

Inspirée des voitures de plage telles que la Fiat 600 Jolly et la Citroën Mehari, la finition de lancement Prima Edizione se reconnaît à son toit en toile et à ses combinaisons de couleurs intérieures et extérieures spéciales.

Disponible en Portofino Blue (un bleu clair avec des détails blancs) et Sardinia Sage (avec une finition vert sauge mat et des accents noirs), la Spiaggina - qui fera ses débuts au Mondial de l'Automobile de Paris 2024 - a des intérieurs en blanc et bleu ou en gris et marron.

Microlino Microlino Spiaggina Microlino Spiaggina, l'arrière Microlino Spiaggina, l'intérieur

Dans toutes les versions, nous trouvons du cuir végétalien produit pour une utilisation sur les yachts et résistant à l'humidité. Le coffre a toujours une capacité de 230 litres, comme sur les autres Microlinos.

Il est à noter que cette Spiaggina - ainsi que les futurs Microlino - peut être personnalisée dans de nombreux détails. En effet, la marque turinoise a dévoilé à Paris le "Programme de personnalisation Microlino", qui permet aux acheteurs de choisir parmi une large gamme de couleurs extérieures et de nombreux détails esthétiques.

Toujours alimenté par des batteries

En termes de motorisation, il n'y a pas de changement par rapport au modèle de base. Ce Microlino utilise également un moteur électrique de 12,5 kW pour une autonomie de 177 km et une vitesse maximale de 90 km/h.

La batterie lithium-ion de 10,5 kWh peut être rechargée jusqu'à 2,2 kW en se branchant sur une prise standard ou une station de recharge.