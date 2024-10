Le Nouvel Elroq est désormais ouvert à la commande en France, depuis le 15 octobre 2024, soit la première journée publique du Salon de l'Automobile. Il est disponible avec trois batteries réparties sur quatre finitions et bientôt une cinquième avec l’arrivée de Sportline.

Plus court de 16 cm que son aîné l’Enyaq, il n’en est pas moins habitable et intègre pour la première fois sur un modèle de série, le nouveau langage de design modern solid, présenté sur le concept Vision 7S avec sa Teck-Deck Face caractéristique.

Batteries et finitions

Le premier niveau de finition Elroq City (disponible uniquement sur batterie 55kWh) est déjà bien doté de série avec des jantes 19’’, la caméra de recul, le smartlink sans fil ou encore le Side Assist. La finition supérieure Element (disponible uniquement sur batterie 63kWh), dispose quant à elle d’équipements comme la navigation, le volant et les sièges avant chauffants ou encore les radars de stationnement avant et arrière.

Le troisième niveau de finition, Clever (disponible sur batterie 63kWh et 82kWh) propose des équipements de série tels que le Kessy Advanced (ouverture et fermeture mains libres), le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (pACC), l’alarme, ou encore le Travel Assist, permettant de maintenir le véhicule au centre de la voie.

Enfin, le dernier niveau de finition, prénommé Plus, (disponible sur batterie 63kWh et 82kWh) regroupe des équipements comme les phares full Matrix LED, les feux arrière full LED avec clignotants à défilement, ou encore le hayon de coffre électrique incluant la Virtual Pedal (ouverture mains libres).

La finition Sportline est prévue en ouverture à la commande à compter de janvier 2025.

L'extérieur

L'extérieur de l'Elroq est défini par une forme distinctive et des lignes épurées. C’est le premier modèle Škoda à adopter le nouveau langage de conception Modern Solid. Ce nouveau design sera bientôt décliné sur les futurs modèles 100% électriques du constructeur.

Si l'on considère les éléments de design traditionnels de Škoda sous un angle entièrement nouveau, la Tech-Deck Face noire brillante remplace la calandre typique de Škoda, tout en continuant à faire référence aux lignes familières du constructeur tchèque. La nouvelle face avant se caractérise également par un pare-chocs robuste doté d'un insert en Unique Dark Chrome (rendu alu mat), tandis que le graphisme des phares « à quatre yeux », caractéristique des SUV Škoda, a été entièrement réinterprété.

L'Elroq est également le premier modèle à arborer le lettrage Škoda à la fois sur le capot et sur le volant.

Le prix

Le nouvel Elroq est disponible à partir de 33 300 € en France, hors subventions. Avec ce nouveau modèle, le constructeur tchèque souhaite rendre la mobilité 100% électrique accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, d'autant plus qu'il est aussi abordable que son alter ego thermique, le Karoq.

Les premières livraisons sont prévues dans le courant du premier trimestre 2025 et les clients pourront découvrir le dernier-né de la famille Škoda en concession à compter de mars 2025 pour les premières productions des commandes.

