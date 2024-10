Oliver Zipse, PDG du groupe BMW, a déclaré lors du salon de l'automobile de Paris de cette semaine que l'Union européenne devait annuler l'interdiction des véhicules émettant du dioxyde de carbone prévue pour 2035. Ce faisant, le dirigeant du constructeur automobile allemand a jeté de l'huile sur le feu qui brûle lentement dans l'UE depuis que l'Union a approuvé son règlement sur la réduction des émissions l'année dernière.

Le plan, qui est entré en vigueur en avril 2023, a imposé une limite d'émissions de dioxyde de carbone de 95 grammes de CO2/kilomètre pour l'ensemble du parc automobile pour les nouvelles voitures vendues dans l'UE cette année, tandis que les camionnettes ne doivent pas dépasser 147 g de CO2/km, des valeurs extraites de la procédure de test NEDC obsolète. De 2025 à 2030, les nouvelles voitures devront se situer en dessous de 93,5 g de CO2/km, tandis que la limite pour les camionnettes passera à 153,9 g de CO2/km, mais sur la base des tests WLTP, plus récents et plus stricts. Toutefois, les limites deviendront plus strictes après 2030 et, à partir de 2035, toutes les nouvelles voitures et camionnettes vendues dans l'UE devront être exemptes d'émissions.

"Une correction de l'objectif de 100 % de BEV pour 2035 dans le cadre d'un paquet global de réduction des émissions de CO2 permettrait également aux équipementiers européens d'être moins dépendants de la Chine pour les batteries", a déclaré M. Zipse au salon de l'automobile de Paris, cité par Reuters. "Pour maintenir le cap du succès, il est essentiel de suivre une voie strictement agnostique sur le plan technologique dans le cadre politique", a-t-il ajouté.

En d'autres termes, le patron de BMW Group estime que l'interdiction à venir ne fera que forcer l'Europe à dépendre encore plus des batteries chinoises pour fabriquer des véhicules électriques, catégorie de véhicules qui devrait remplacer presque complètement les véhicules à combustion après 2035.

Il convient de noter que le règlement de l'UE n'interdit pas totalement les véhicules à essence ou diesel, mais oblige les constructeurs automobiles à proposer des véhicules qui n'émettent pas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les véhicules à pile à combustible et même les voitures électriques seront autorisés, mais l'infrastructure pour ces véhicules est extrêmement limitée, contrairement à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques qui se développe à un rythme rapide.

M. Zipse a déclaré que l'humeur en Europe « tendait vers le pessimisme » et que la région avait besoin d'un nouveau cadre réglementaire pour rester compétitive.

"L'interdiction 'pourrait également menacer l'industrie automobile européenne en son cœur", a-t-il ajouté. "Le règlement avec les hypothèses actuelles, conduira à un rétrécissement massif de l'industrie dans son ensemble."

Oliver Zipse, PDG du groupe BMW, avec le concept BMW i Vision Dee

Les constructeurs automobiles chinois, qui, au cas où vous n'auriez pas prêté attention, grignotent de plus en plus de parts de marché en Europe, se concentrent exclusivement sur les véhicules tout électriques et hybrides rechargeables, souvent à des prix très compétitifs. Ces véhicules consomment moins de carburant, voire pas du tout, et les économies à long terme sont considérables par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne.

Même avec l'approbation récente des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, qui entreront en vigueur l'année prochaine, les grands constructeurs automobiles comme BYD sont convaincus que s'ils jouent le jeu à long terme, ils ne peuvent pas perdre.

"Nous entendons maintenant que de nombreuses entreprises reviennent aux voitures à moteur à combustion. Mais si le monde entier passe aux voitures électriques dans cinq ans, elles ne seront pas prêtes parce qu'elles n'auront pas investi", a déclaré Stella Li, présidente de BYD, dans une interview accordée à un journal allemand. "À long terme, c'est très dangereux. Cela tuera ces constructeurs automobiles."

La Mini Cooper SE 2025 est actuellement fabriquée en Chine par Spotlight Automotive, une coentreprise entre BMW Group et Great Wall Motor.

Les ventes de véhicules tout électriques et hybrides rechargeables en Europe ont baissé de 4 % au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à 2023. Toutefois, les voitures tout électriques ont connu une augmentation constante de 12 % d'une année sur l'autre en septembre, tandis que les véhicules hybrides rechargeables ont baissé de 12 %, selon les données de Rho Motion. Globalement, BMW AG se porte bien sur le front des VE, avec 266 151 unités vendues au cours des neuf premiers mois, soit une hausse de 22,6 % par rapport à l'année dernière.

Mais les problèmes les plus importants sont le ralentissement du marché automobile en général, avec une baisse de 18,3 % des ventes dans l'UE en août, et la perspective désagréable de devoir payer des milliards d'euros d'amendes si les limites d'émissions ne sont pas respectées. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), dont fait partie, par coïncidence ou non, le Groupe BMW, cet argent pourrait être investi dans des véhicules à émissions nulles.

Ce n'est pas la première fois que quelqu'un s'oppose à la réglementation visant à réduire les émissions de carbone dans l'UE. Volkswagen et Renault, ainsi que le gouvernement italien, ont proposé d'assouplir ou de retarder les objectifs en matière de CO2. Cela n'a pas été le cas, et les limites seront donc appliquées conformément à la loi.