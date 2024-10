À une époque où les cabriolets et les roadsters se font de plus en plus rares et chers, il vaut la peine de jeter un coup d'œil en arrière et, par la suite, peut-être aussi sur le marché de l'occasion. En 1996, Mercedes lance en effet une vague qui déferlera jusque dans les années 2010 : celle des cabriolets à toit ouvrant en acier.

En 2000, Peugeot introduit l'idée du coupé-cabriolet dans le segment abordable des petites voitures. La 206 CC fait un tabac et la vague continue de s'accumuler. Désormais, tout le monde veut sa part du gâteau des cabriolets à toit ouvrant. C'est ainsi qu'Opel fait revenir un nom qui avait disparu presque sans bruit en 2001 : l'Opel Tigra.

En juin 2004, l'ancien coupé à deux places est relancé en tant que TwinTop à toit variable. La base de la Tigra B est la plateforme Gamma de General Motors.

Une ligne claire au lieu de Frankenstein Jr

Néanmoins, le séchoir à air frais, qui mesure 3,92 mètres de long, est doté d'un design original. Et contrairement à de nombreux autres modèles de l'ère du toit rétractable, cela se ressent dans les proportions de l'Opel Tigra TwinTop.

Opel n'effectue pas une opération Frankenstein en soudant un immense arrière à un modèle de son portefeuille. Une ligne claire de l'avant à l'arrière donne au TwinTop un contour net, qu'il soit ouvert ou avec toit. L'arrière reste court, les porte-à-faux sportivement serrés. Une mini-sportive cunéiforme qui est bien plus qu'une Corsa à l'air frais.

C'est ainsi qu'Opel ne se contente pas de titrer avec assurance sur son site Internet que l'Opel Tigra TwinTop transforme chaque rue en podium grâce à son "design sportif et son toit escamotable en acier". La presse spécialisée est également enthousiaste et élit la petite Opel "Cabrio of the Year 2004" au Salon de l'automobile de Genève.

De plus, le toit ne disparaît pas dans le coffre comme sur d'autres représentants de l'époque, mais derrière les sièges, ce qui permet de gagner de la place. Ainsi, même lorsque le toit est ouvert, le compartiment reste extrêmement utile avec 250 litres. Fermé, ce sont 440 litres. Le point fort : Opel a doté le Tigra TwinTop d'un compartiment de rangement supplémentaire derrière les sièges.

La transformation du coupé en cabriolet s'effectue en seulement 18 secondes. Cinq moteurs électriques soutiennent le processus, qui a été développé par le spécialiste français de la carrosserie Heuliez. La 206 CC fait également confiance à la technique des Français.

L'intérieur est inspiré de la Corsa C. Une disposition sobre et claire des instruments et des boutons, un petit écran d'information numérique au centre. Dans l'ensemble, cette reprise crée une atmosphère familière et permet à la clientèle de s'y retrouver immédiatement. De l'autre côté, on trouve de grandes façades en plastique dur.

Le 1,8 assure des "réserves de puissance"

Au total, l'Opel Tigra TwinTop est proposée avec trois lignes d'équipement : Enjoy, Sport et Cosmo, plus tard en tant que TwinTop, TwinTop Edition et TwinTop Design Edition. La partie du toit peut en outre être colorée en argent star (dans la finition Cosmo) ou en Moonland mat (Sport). En 2008, une option de couleur appelée "SoftTop", qui recouvre le toit escamotable en acier d'un matériau textile, s'y ajoute.

L'entrée de gamme est la variante Enjoy à partir de 16 695 euros avec un moteur essence 1,4 litre Ecotec de 90 ch. En 2004, il faudra débourser au moins 17 895 euros pour le 1,8 litre Ecotec de 125 ch, déjà connu de la Corsa GSi. Avec ce dernier, la petite voiture d'environ 1 250 kilos passe de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes.

En 2005, Opel offre à la Tigra un diesel 1,3 litre de 70 ch. Le moteur CDTI a été développé conjointement par General Motors et Fiat et s'en sort avec une moyenne de 4,6 litres. En 2005, c'est justement lui qui devient le moteur de l'année. Une boîte manuelle à 5 vitesses ou une boîte Easytronic semi-automatique à 5 rapports doivent procurer un plaisir de conduite.

Au cours de la période de production allant de 2004 à 2009, 90 874 unités sont produites au total. Avec 35 645 Tigra TwinTop immatriculées, plus d'un tiers des exemplaires se retrouvent sur les routes allemandes, seuls 912 d'entre eux roulent avec le moteur diesel 1,3 litre. Dès 2007, Opel ne vend plus que 4 118 unités.

Le constructeur de Rüsselsheim se laisse très tôt ramener sur terre par la vague des toits rétractables. L'Astra TwinTop survit encore jusqu'en 2011. Opel ne présente pas de successeur à la Tigra TwinTop, jusqu'à aujourd'hui. Des exemplaires en bon état sont actuellement disponibles à partir de 2 000 euros. Pour mettre la main sur l'un des rares diesels, il faut compter au moins 4 000 euros et une recherche approfondie.