Onze ans après l'entrée d'Opel dans la catégorie des petites voitures avec la Corsa A en 1982, il était temps de lancer une nouvelle génération. C'est ainsi qu'au printemps 1993, le constructeur allemand dévoilait la nouvelle génération de la Corsa : L'Opel Corsa B. Aujourd'hui, la petite allemande fête ses 30 ans et devient une voiture de collection. Alors ... en voiture, c'est parti pour un voyage dans le temps.

De nombreux moteurs, encore plus de gammes d'équipements

Son éternelle rivale, la Volkswagen Polo, a elle aussi mis du temps à trouver un successeur. Ce n'est qu'en 1994, après une période incroyable de 13 ans, que le moment est venu avec la Polo 3. A ce moment-là, l'Opel était déjà sur le marché et obtenait d'excellents résultats.

Au-delà du fait que la nouvelle plate-forme GM-Gamma était utilisée sous la tôle de la S93 (nom interne de la Corsa B), la plus grande différence par rapport à son prédécesseur était sans conteste le design très arrondi de la carrosserie. Elle avait l'air beaucoup plus moderne et propulsait la série des années 80 pragmatiques et anguleuses directement dans les années 90 drôles et colorées.

Vous pourriez le penser, mais en réalité, une grande partie du design vient d’une époque où la Corsa A était en train de devenir la voiture de l’année. Mot-clé : Opel Junior . Un show car de 1983 qui, avec le recul, sentait assez fort la deuxième génération de Corsa. Le Japonais Hideo Kodama a joué un rôle clé dans les deux voitures.

Même si le design de la nouvelle petite voiture avec ses accents extérieurs , ses élargisseurs de passages de roues en plastique ou ses coques de rétroviseurs marquantes, était tourné vers l'avenir, la grande révolution n'a pas eu lieu sous le capot.

Au début, la petite Opel (à partir de mars 1993 en version trois portes et à partir d'août 1993 en version cinq portes avec un hayon modifié et des feux arrière plus étroits) n'était en effet disponible qu'avec des moteurs essence quatre cylindres de 1,2 et 1,4 litre développant 45 ou 60 ch, ainsi qu'avec le moteur diesel 1,5 litre (avec ou sans turbo) de 50 ou 67 ch. Et donc, toutes les propulsions provenaient encore du modèle précédent.

Entre l'automne 1993 et la mi-1994, une version GSi avec un moteur Ecotec 1,6 litre de 109 ch a été proposée. A partir de l'été 1994 et jusqu'à la fin de la production, la puissance du moteur 16V a légèrement baissé à 106 ch. La Corsa Sport est restée toute sa vie en dessous de la GSi et a été proposée jusqu'en août 1994 avec un moteur 1,4 litre 8V qui disposait de 82 ch. Après les vacances de l'usine, elle a été remplacée à partir de septembre 1994 par le 1,4 litre 16V de 90 ch.

Puis, à partir de septembre 1995, un 1,7 litre diesel atmosphérique de 60 ch a remplacé l'ancien 1,5 litre diesel turboless. À l'été 1997, la gamme de moteurs a été complétée par un 1,0 litre trois cylindres essence de conception nouvelle, développant 55 ch et utilisant la technique des quatre soupapes. Une direction assistée électrique (EPS) a également été introduite pour les modèles équipés de ce moteur, afin de réduire la consommation.

A cette époque, la Corsa avait déjà subi son seul mais important restylage, en juillet 1997. Il comprenait des jupes avant et arrière modifiées, des baguettes de protection latérales plus larges et des clignotants latéraux de série. Le design des enjoliveurs et des jantes en aluminium a également été modernisé. Dans l'habitacle, de nouveaux tissus et un volant à trois branches avec airbag ont fait leur apparition, le pommeau de levier de vitesses jusqu'alors carré a été remplacé par un exemplaire rond et les appuie-tête du cadre ont été supprimés.

L'Opel Corsa B en version cinq portes Uniquement proposé à l'étranger et en Italie : le break Opel Corsa B

En outre, Opel a modifié les noms des modèles et les variantes d'équipement . Comme si les 15 versions précédentes n'étaient pas déjà suffisamment opaques, on a échangé "Eco", "City", "Swing", "Sport", "GSI", "Joy", "Atlanta", "World Cup", "Grand Slam", "Viva", "Familiy", "CCD", "Vogue", "Advantage" et "Coiffeur" contre "Twen", "Cappuccino", "Vogue", "Advantage", "Edition 100", "Edition 100 Cool", "Edition 2000", "World Cup", "World Cup Cool", "World Cup Sport", "Webc@r", "Viva", "Snow", "Young", "Special", "City", "Trio" et "Twist". Oui ... 33 appellations en sept ans. C'est déroutant. Un régal pour les historiens d'Opel.

La dernière mise à jour du moteur

Deux ans avant la fin de la production, la dernière opération sur la Corsa B a finalement eu lieu. A nouveau à cœur ouvert, car Opel équipe une dernière fois la petite voiture d'un nouveau moteur en 1998. Il s'agissait d'un quatre cylindres essence de 1,2 litre avec 16 soupapes, 65 ch et 110 Nm de couple. Le moteur était basé sur le trois cylindres introduit un an plus tôt. Il était couplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports et permettait au véhicule, qui ne pesait que 950 kg, d'accélérer de 0 à 100 km/h en 14 secondes. Vitesse maximale ? 163 km/h.

Et c'est précisément ce moteur qui équipe la voiture d'essai de nos confrères allemands. Un modèle bleu facelift de 1998 dans la version trois portes et la ligne d'équipement Edition 2000 qui, avec une longueur de 3,74 mètres, une largeur de 1,61 mètre et une hauteur de 1,42 mètre, pourrait désormais être considéré comme une petite voiture. Même si la Corsa a bien grandi lors de la transformation de A en B. Monter à bord, nous prenons la route.

Plus d'espace, moins de pragmatisme

Nous nous souvenons immédiatement à quel point nous étions à l'étroit l'année dernière lors de notre sortie pour les 40 ans de la Corsa A. Et même dans le modèle B, l'habitabilité n'est pas encore forcément une priorité. Malgré le toit ouvrant manuel, l'espace pour la tête est tout à fait correct grâce au siège conducteur réglable en hauteur.

Les épaules du conducteur et du passager ne se touchent pas à chaque virage et même à l'arrière, où le dossier est réglable en inclinaison, nous pouvons trouver une position assise à peu près confortable. Ce que peuvent faire 100 millimètres d'empattement supplémentaires, c'est de la folie.

Mais la sensation de claustrophobie n'est pas la seule à avoir disparu de la Corsa B. La sobriété des années 1980 a également cédé la place à un design intérieur arrondi. Bien entendu, tout reste très clair. Tout simplement par manque de technique. Derrière le volant à airbag, nous ne voyons donc qu'un compteur de vitesse, une jauge de carburant, un indicateur de température et une poignée de voyants d'avertissement.

Sans climatisation, avec téléphone

Dans la console centrale de la voiture d'essai, c'est un véritable feu d'artifice technique qui est allumé. Le réglage de la ventilation (sans climatisation) est commandé par trois boutons rotatifs et un curseur, en dessous duquel se trouve la radio. Dans notre cas, une Phillips CCRT 700, assez inhabituelle à l'époque pour les petites voitures (et bien sûr payante), avec fonction téléphone et grand écran numérique associé sur le tableau de bord. Voilà ce qu'est le confort d'une petite voiture.

Il ne reste plus qu'à mettre le siège et les rétroviseurs dans la bonne position à la force des bras, à insérer la clé sans fil dans le contact, à faire demi-tour et le moteur à injection s'éveille pour une vie au ralenti tranquille, sans aucun grognement et agréablement silencieuse. La première vitesse s'enclenche avec une facilité et une précision étonnantes et le tour est joué.

Les jambes de force McPherson avec ressorts hélicoïdaux à l'avant et l'essieu composite à bras longitudinaux avec ressorts mini-blocs à l'arrière, associés à la direction EPS déjà mentionnée, procurent une sensation de conduite plutôt moderne. Vive à confortable. Le freinage de cette voiture de moins d'une tonne est assuré par des freins à disque à l'avant et des freins à tambour à l'arrière. En tout cas, nous nous sentons plutôt à l'aise. Même au-dessus de la barre des 100 km/h.

Et aujourd'hui ?

Contrairement à la Corsa A très rouillée, on trouve encore assez souvent la Corsa B dans les marchés de voitures d'occasion. On y trouve des modèles un peu défraîchis avec un contrôle technique pour parfois moins de 1 000 euros. Les exemplaires bien entretenus avec peu de kilométrage (la voiture de test de la collection Opel n'a d'ailleurs que 3.136 km au compteur) sont cependant devenus assez rares et peuvent parfois être annoncés à plus de 4.000 euros. Avec l'ABS et les airbags, cela reste un moyen extrêmement bon marché de se rendre d'un point A à un point B au sec et en toute sécurité avec un peu de confort.

En revanche, la Corsa F, qui vient de subir un lifting Vizor, dépasse toutes les limites imposées par la deuxième génération. Elle est bourrée de technologies qui, il y a 30 ans, n'existaient même pas dans la classe de luxe. Elle est plus grande, plus lourde et bien sûr aussi nettement plus chère. Du moins si l'on compare les générations.