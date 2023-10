C'est l'un des modèles les plus célèbres de l'histoire de l'automobile et l'une des voitures françaises les plus vendues dans l'hexagone : la Citroën 2CV. Produite pendant 42 ans de 1948 à 1990, elle est devenue le symbole d'une époque, mais s'est surtout imposée, au même titre que la baguette et la Tour Eiffel, comme l'un des emblèmes de la France à l'étranger.

Pour fêter son 75ème anniversaire, laissez-nous vous raconter l'histoire de l'une des voitures les plus emblématiques de tous les temps.

Galerie: 75 ans de Citroën 2CV

10 Photos

Les premiers prototypes

L'histoire de la 2CV remonte au milieu des années 1930. À cette époque Citroën venait d'être racheté par Michelin et les nouveaux dirigeants réclamaient une sorte de "Volkswagen française". Une voiture pour le peuple, comme en Allemagne, mais encore un peu plus spartiate. Il devait s'agir d'une petite voiture minimaliste.

"Concevez une voiture qui puisse accueillir deux paysans en bottes et un quintal de pommes de terre ou un tonneau de vin, qui puisse atteindre au moins 60 km/h et qui ne consomme que trois litres aux 100 km. Elle doit être dotée d'une excellente suspension, de sorte qu'un panier rempli d'œufs puisse supporter sans dommage un trajet sur des chemins de terre cahoteux".

Citroën TPV (1939)

Le projet "TPV" ("Toute Petite Voiture" ou "TPV") a été lancé en 1936 dans le but de créer une voiture abordable et polyvalente pour tout le monde. En 1937, le premier prototype du projet TPV adapté à la route a vu le jour. Il ne pesait que 370 kg et ne possédait qu'un seul phare, la législation de l'époque n'imposant pas les deux phares comme aujourd'hui. Le véhicule pouvait transporter jusqu'à quatre personnes et 50 kg de bagages à une vitesse maximale de 50 km/h, tout en offrant un confort de conduite exceptionnel.

Une guerre qui change tout

250 modèles de pré-série devaient être présentés en 1939 au Salon de l'automobile de Paris. Mais le début de la Seconde Guerre mondiale l'a empêché. Les modèles construits furent détruits, à l'exception de quatre exemplaires conservés au centre d'essai de Citroën à La Ferté-Vidame, qui furent découverts des décennies plus tard.

Rétrospectivement, c'est peut-être une bonne chose si l'on considère un tel véhicule. La 2CV originale était très spartiate, mais en même temps pas forcément bon marché à la fabrication, car beaucoup d'aluminium était utilisé pour des raisons de poids. Au moins, en ce qui concerne la 2CV, la guerre n'était pas inopportune pour Citroën, car la TPV extrêmement spartiate aurait probablement été un échec. Mais maintenant, le concept a pu être modifié en profondeur.

Citroën 2CV (1949) Les premières 2CV avaient un grand toit enroulable au lieu d'un toit fixe

Une première il y a 75 ans

La Citroën 2CV, un modèle entièrement remanié par rapport à la TPV, n'a été dévoilée que neuf ans plus tard, le 7 octobre 1948, au Salon de l'automobile de Paris. La légende veut que Vincent Auriol, le président français de l'époque, n'ait pas été très enthousiaste à la vue de cette voiture. La presse a également critiquée la 2CV, notamment en raison du silence du constructeur autour de son projet.

Le peuple français, quant à lui, était plutôt enthousiaste. Cependant, il devait attendre jusqu'à six ans pour obtenir une 2CV lors de ses débuts. La raison en était le manque de matières premières. Sa popularité n'en fut pas affectée : bon marché à l'achat et à l'entretien, avec en plus quatre portes et relativement beaucoup de place. Cela a surtout convaincu la clientèle rurale, pour laquelle la 2CV était souvent la première voiture.

Salon de l'auto de Paris 1948 : le président français Auriol (avec lunettes) au volant de la 2CV.

9 CV pour 560 kilos

Le nouveau moteur boxer à deux cylindres refroidi par air, d'une cylindrée initiale de 375 cm³, développait 9 ch et était pour la première fois équipé en série d'une boîte de vitesses à quatre rapports. De nombreuses autres étapes de développement ont suivi. Le moteur de 602 cm³ monté sur la Citroën 2CV6 à partir de 1970 avait initialement 28 ch. Sur tous les véhicules, il était possible de démarrer le moteur à l'aide d'une manivelle.

La première version de la Citroën 2CV, avec 9 ch, atteignait une vitesse maximale d'environ 70 km/h. Les derniers types, d'une puissance de 29 ch, atteignaient des vitesses de pointe de 113 km/h. La "deudeuche" est ainsi l'un des rares véhicules dont la puissance de la motorisation de base a nettement plus que triplé au cours des étapes de développement.

Cockpit d'une première 2CV Châssis 2CV (1960)

La 2CV à quatre portes n'était pas construite de manière autoporteuse. Elle était composée d'un châssis et d'une carrosserie vissée dessus. Au lieu d'un toit fixe en acier, il y avait une capote enroulable en vinyle afin d'alléger le véhicule et d'augmenter le bien-être à bord. Une inclinaison latérale considérable dans les virages faisait également partie de la 2CV.

La légèreté de la carrosserie, la position basse du moteur boxer et du réservoir de carburant permettaient toutefois d'abaisser le centre de gravité. Au début, toutes les voitures étaient équipées de freins à tambour. À partir de 1981, des freins à disque ont été installés à l'avant.

Véhicules de livraison et modèles spéciaux

La fourgonnette lancée au printemps 1951 sur la base de la 2CV se distinguait de la berline à partir du montant B par un espace de chargement spacieux en forme de caisse. Le chargement se faisait par deux portes battantes à l'arrière. La voiture a été utilisée par exemple par les services de secours routiers français ou comme véhicule postal en Belgique.

Citroën 2CV Fourgonnette 2CV du film 007 " Rien que pour vos yeux "

Une grande production

À partir des années 1970, la Citroën 2CV était devenue complètement obsolète, tant sur le plan technique que sur le plan esthétique. Malgré des améliorations esthétiques et une puissance accrue, de nouvelles séries comme la LN ou la Visa étaient prêtes à prendre la relève. Mais la 2CV restait au programme, désormais achetée par les fans comme l'expression d'un mode de vie. De plus, elle était l'une des voitures neuves les moins chères sur de nombreux marchés.

Citroën 2CV Cocorico Citroën 2CV Charleston

La Volkswagen Coccinelle a connu le même sort à peu près au même moment. Et ici comme ailleurs, des modèles spéciaux devaient stimuler les ventes. Dans le cas de la 2CV, il s'agissait entre autres de Spot, Cocorico ou Dolly. La plus connue était la 2CV Charleston, qui sortait généralement de la chaîne de production dans une livrée noire et marron.

Au total, 5 114 969 exemplaires de la 2CV ont été produits, dont 1 246 335 fourgons. La production s'est terminée en 1988 dans l'usine principale de Levallois, près de Paris. La toute dernière 2CV a quitté l'usine de Mangualde, au Portugal, 42 ans après son lancement, le 27 juillet 1990 à 16 heures.

De plus, la 2CV a parcouru les routes du monde entier : en 1970, le rallye Paris-Kaboul-Paris (16 500 km), en 1971, le rallye Paris-Persepolis (13 500 km) et en 1973, le rallye africain d'Abidjan à Tunis (8 000 km), tous trois organisés par Citroën.