Volvo Duett ou Amazon, les breaks de la marque suédoise sont les plus connus. Au cours des 50 dernières années, il n'y a eu que peu de séries Volvo qui n'étaient pas équipées d'un arrière spacieux. Les exceptions étaient, au-delà de la 164, surtout les "séries Holland" 340/360 et 440/460/480.

Il y a 25 ans, Volvo a présenté un nouveau modèle qui n'existait qu'en tant que berline. Son prédécesseur et son successeur s'appelaient S90, comprenant un break V90. Permettez-nous de vous présenter la Volvo S80.

Une pure berline

La toute nouvelle Volvo S80 a fait ses débuts en mai 1998 avec une longueur de 4,82 mètres et un empattement de 2,79 mètres. En termes de design, la berline à hayon suivait les modèles de la série 40, les arrondis remplaçant les arêtes. La caractéristique la plus marquante était l'arête de décollement surélevée à l'arrière. Le designer en chef Peter Horbury s'est inspiré du concept-car ECC de 1992.

Volvo ECC (1992) Volvo ECC (1992)

La S80 était la première Volvo dotée d'une nouvelle architecture, appelée P2 en interne. La S60, la V70 (à partir de 2000), la XC70 et la XC90 étaient également basées sur la P2. Elle représentait une nouvelle stratégie : jusqu'à présent, la plupart des modèles Volvo avaient été vendus à la fois en berline et en break, mais la S80 était une pure berline. Elle s'adressait aux clients qui voulaient une grande berline exclusive qui n'avait rien à voir avec les breaks plus pratiques.

La S80 présentait un certain nombre d'innovations techniques, dont un six cylindres en ligne monté transversalement, le rideau gonflable pour la protection contre les chocs latéraux et des sièges avant avec protection intégrée contre le coup du lapin.

Sous le capot, on trouvait généralement un cinq cylindres turbo de 2,0 ou 2,4 litres et de 163 à 200 chevaux. En 2003, le 2.5 T AWD à quatre roues motrices a été le nouveau modèle haut de gamme des cinq cylindres. Les six cylindres offraient une cylindrée comprise entre 2.783 et 2.922 cm³. Puissance : de 196 à 272 ch. À l'époque, il s'agissait d'ailleurs des seuls six en ligne montés transversalement sur le marché !

Ceux qui préféraient un diesel obtenaient ensuite un cinq cylindres. Les puissances variaient alors de 130 à 163 ch. Pas moins de 25% des conducteurs allemands de la S80 ont choisi un moteur à essence.

Volvo proposait une boîte automatique pour presque toutes les motorisations, les seules exceptions étant le puissant T6 et le 2.4 BiFuel pour le fonctionnement au gaz naturel et à l'essence. Au printemps 2003, un lifting de la première génération de S80 apporta entre autres des phares en verre transparent et des pare-chocs entièrement peints. Après exactement 388 595 véhicules produits (ce qui n'est pas un mauvais chiffre si l'on considère qu'il n'y a qu'une seule carrosserie), la deuxième génération de S80 a pris la relève. Celle-ci proposait même un V8 de 4,4 litres développé en collaboration avec Yamaha.

25 ans après, toujours sur les routes

Mais revenons à la S80 originelle. Sur le marché allemand, elle démarrait à 33 000 euros pour le 2,9 litres à boîte manuelle, le T6 de 250 km/h (100 km/h en 7,2 secondes) coûtait même 42 000 euros. Une BMW 540i de 286 ch avec V8 coûtait tout de même près de 51 000 euros. La majorité des clients de la S80 se sont tournés vers les 2,4 litres à essence, dont la presse a particulièrement loué la version 170 ch.

En 2003, l'équipe allemande de Motor1.com a testé le moteur essence 2,5T de 210 ch, au prix de 47 000 euros.

"Le moteur cinq cylindres de 210 ch permet à la S80 d'avancer très rapidement. Au démarrage et lors du kickdown automatique, il y a certes une seconde de réflexion, mais lorsque la force entre en jeu, le navire suédois pousse en avant. Le sprint à 100 km/h dure 7,7 secondes et la vitesse maximale est atteinte à 225 km/h. Le moteur reste discret en termes de bruit et ne devient un peu bruyant qu'à très haut régime. Le moteur puissant est complété par une boîte automatique à cinq vitesses et une direction assistée souple, ce qui en fait le véhicule de voyage idéal. Sur les routes en lacets, le châssis confortable et bien suspendu ne montre toutefois que peu d'envie de sportivité : la carrosserie s'incline sur le côté. Si l'essai de la zone limite est exagéré, le programme électronique de stabilité DSTC de série intervient pour freiner".

Quelle est la situation aujourd'hui ? Les S80 de première génération se font rares, le creux de la vague a été franchi. Un nombre étonnamment élevé de diesel est proposé, ainsi que des véhicules avec un kilométrage élevé. Si cela ne vous effraie pas, vous pouvez faire une bonne affaire. Pour l'instant.