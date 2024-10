Après des mois de teasing, Kia a fixé une date de lancement pour le Tasman. La première incursion de la marque sud-coréenne dans le segment des pick-up arrive dans moins de deux semaines, au Salon international de l'automobile de Djeddah 2024. Il sortira le 29 octobre et, pour faciliter l'attente, il existe une série de nouvelles images du véhicule en question.

Bien que le Tasman se cache dans l'ombre, on peut désormais apercevoir sa véritable carrosserie. Il y a de fortes chances que le pick-up ne passe pas inaperçu puisqu'il semble avoir un design angulaire avec des passages de roue carrés. Les phares verticaux semblent s'inspirer de ceux de l'EV9 ou du Telluride. À l'arrière, il pourrait s'agir d'un énorme logo Kia estampé sur le hayon, au-dessus d'une inscription "Tasman" de taille généreuse.

Le Tasman ne sera pas mécaniquement lié au Hyundai Santa Cruz. Au lieu de cela, il sera soutenu par une plate-forme de carrosserie sur châssis, dédiée, plutôt que d'avoir une construction monocoque. Par conséquent, le premier pick-up de Kia affrontera le Ford Ranger plutôt que le Maverick, qui ressemble davantage à une voiture.

Quid de sa motorisation ?

Kia n'a pas encore dévoilé les spécifications techniques, mais on pense que des configurations 4x2 et 4x4 sont prévues. Les ingénieurs viseraient une capacité de charge utile maximale de près d'une tonne et une capacité de remorquage de 3 500 kg. Bien que le Ranger soit disponible avec des moteurs V6, la rumeur court que Kia compte commercialiser le Tasman avec un quatre cylindres.

Sous le capot, dont les côtés sont incurvés, devrait se trouver un turbodiesel de 2,2 litres adapté du Sorento. Un Tasman entièrement électrique pourrait arriver sur le marché vers la fin de 2026. Le pick-up à propulsion conventionnelle sera commercialisé l'année prochaine.

Quels marchés ?

Le Tasman, qui sera assemblé en Corée du Sud, ciblera principalement les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Australie. Un prototype a été repéré en cours de test aux États-Unis, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il arrivera en Amérique, ni même en Europe.

Kia avait déjà évoqué le lancement de deux pick-up électriques d'ici 2027 et l'un d'eux devrait être la version électrique du Tasman.