Au lieu de coller son badge à l'arrière d'un Hyundai Santa Cruz et de s'arrêter là, Kia est en train de développer son propre pick-up. Les deux pick-up ne seront pas du tout liés mécaniquement puisque le Tasman reposera sur une architecture à châssis au lieu d'une construction monocoque. Une nouvelle vidéo de présentation montre le véhicule utilitaire s'attaquant aux déserts d'Al Qudra, aux Émirats arabes unis.

Il porte toujours cet habillage coloré au design funky, mais les passages de roues carrés recouverts de plastique sont apparents. On peut également voir les phares verticaux à la Telluride ainsi que des marches dans les coins du pare-chocs arrière pour faciliter l'accès au coffre. Le Tasman franchit des dunes à toute vitesse et fait même quelques cabrioles vers la fin de la vidéo.

Kia affirme avoir effectué pas moins de 1 777 types de tests différents, ajoutant que plus de 18 000 séries de tests ont été réalisées à ce jour. Bien que la vidéo ait été publiée sur la chaîne YouTube Kia Worldwide, il ne faut pas s'attendre à ce que le Tasman soit vendu dans le monde entier.

Au niveau de la motorisation, le rival du Ford Ranger devrait être équipé d'un moteur turbodiesel de 2,2 litres hérité du Sorento. D'autres détails non confirmés incluent la disponibilité des configurations 4x4 et 4x2, une capacité de charge utile maximale de 1000 kg et une capacité de remorquage de 3 500 kg. Il n'est pas question de moteurs V6 ou de chaînes de traction hybrides rechargeables, que le pick-up de l'Ovale bleu propose. On ne sait pas non plus s'il y aura d'autres configurations de carrosserie que la double cabine que l'on voit dans tous les teasers ainsi que sur les photos et vidéos d'espionnage.

Selon le journal économique sud-coréen Maeil (Maekyung ou MK), le Tasman assemblé localement sera proposé au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie. La première mondiale devrait avoir lieu à la fin du mois prochain au salon international de l'automobile de Jeddah. Cet événement se déroule en Arabie Saoudite du 29 octobre au 2 novembre.

Le Tasman ne sera pas le tout premier pick-up de Kia puisque le Bongo est commercialisé en Corée du Sud depuis 1980. Le modèle actuel de quatrième génération a été présenté pour la première fois en 2005, mais après plusieurs liftings, il est toujours en vente. Il existe même une version EV.