Pour célébrer les 25 ans de son icône moderne, la GT3, Porsche dévoile la nouvelle 911 GT3 2025. Ce modèle 992.2 est une mise à jour subtile par rapport à la version précédente, et il conserve la pièce maîtresse de la GT3, un six cylindres à plat atmosphérique de 502 chevaux à 9 000 tr/min. Porsche propose un nouveau groupe motopropulseur hybride pour la 911, mais la GT3 reste exclusivement alimentée par un moteur à combustion interne.

Ce n'est pas une mince affaire, car les normes d'émissions actuelles sont beaucoup plus strictes qu'auparavant. Le moteur est désormais équipé de deux filtres à particules et de quatre pots catalytiques. Pour faire face à ses nouveaux équipements antipollution, le moteur reçoit également des arbres à cames plus puissants provenant de la GT3 RS, de nouveaux corps de papillon, de nouveaux refroidisseurs d'huile et des culasses révisées. Comme auparavant, le moteur est associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou à une boîte à double embrayage à 7 rapports, mais la boîte manuelle dispose désormais d'une transmission finale plus courte. Cela répond à un reproche que beaucoup font aux Porsche à boîte manuelle, à savoir la longueur de la transmission.

Pour la suspension avant, Porsche a appliqué quelques astuces apprises sur la GT3 RS. Certains des maillons de la suspension ont une forme aérodynamique, ce qui améliore à la fois la force d'appui à l'avant et le refroidissement des freins. Le point de fixation du triangle inférieur est également plus bas, ce qui réduit la plongée au freinage et contribue à la stabilité de la plate-forme aérodynamique entre l'avant et l'arrière. Les nouveaux phares de la 911 ont également permis d'élargir les entrées aérodynamiques à l'avant. Pour compenser l'augmentation de la force d'appui à l'avant, Porsche a modifié le diffuseur, le couvercle du capot moteur et les entrées d'air.

Porsche

La voiture est également équipée de nouveaux pneus, 255/35ZR20 à l'avant et 315/30ZR21 à l'arrière. Porsche affirme que les nouvelles gommes améliorent les performances sur sol mouillé, et qu'un pneu plus adhérent, destiné à la piste, est également disponible. Les nouvelles jantes de série réduisent également le poids non suspendu de 1,5 kilo, ce qui n'est pas énorme, mais chaque détail compte.

Le pack Weissach, disponible depuis quelques années sur les modèles Porsche RS, est également proposé sur la GT3. Il comprend un toit en fibre de carbone, des barres antiroulis, des biellettes, un panneau de cisaillement, des plaques d'extrémité et des coques de rétroviseurs. Cela permet également d'obtenir des jantes en magnésium plus légères.

Porsche lance également le GT3 Touring Package en même temps que la version standard, qui, comme toujours, supprime l'aileron pour un look plus subtil. La GT3 Touring bénéficie d'un pack Leichtbau (poids plume) qui comprend les éléments de suspension en fibre de carbone du pack Weissach, un toit en fibre de carbone couleur carrosserie, des jantes en magnésium et le levier de vitesses plus court de la 911 S/T.

Porsche

À l'intérieur, on retrouve les mêmes changements que sur la nouvelle 911 Carrera, mais la GT3 conserve un commutateur d'allumage au lieu du démarrage par bouton-poussoir. Les sièges baquets en fibre de carbone ont été redessinés, avec des dossiers rabattables et un système de chauffage en option. Sur la GT3 Touring, les sièges arrière sont disponibles en option pour la première fois sur une GT3.

Dans sa version la plus légère, Porsche affirme que la nouvelle GT3 pèse 1 420 kg, ce qui est mince par rapport aux normes des voitures modernes à hautes performances. Le prix de base est de 212 200 €.

En 25 ans, la GT3 est passée du statut de voiture spéciale d'homologation vendue en nombre limité aux seuls connaisseurs à celui de 911 la plus convoitée. Tout le monde veut une GT3, et la demande pour celle-ci sera certainement très forte. Elle n'est pas radicalement différente de sa devancière, et c'est une très bonne chose.