Parmi les nouveautés que nous verrons en 2025, il y aura un nouveau vaisseau amiral chez Morgan. Après cinq ans, la Plus Six mettra un terme à sa carrière et, pour la célébrer, la société a conçu une série limitée de 30 exemplaires seulement, baptisée Plus Six Pinnacle.

Il s'agit d'une édition de collection, qui représente la dernière voiture de sport classique de grande puissance de Morgan, l'épilogue d'une lignée qui remonte à plus de 50 ans, au début de la production de la Plus 8 en 1968.

Limitée, mais personnalisable

La Plus Six Pinnacle est certes disponible en 30 exemplaires, mais cela ne signifie pas qu'ils seront tous identiques. Au contraire, chaque Plus Six Pinnacle sera disponible avec l'une des trois variantes de couleurs intérieures, dont trois nouvelles options de cuir Morgan (Fawn, Explore et Riviera), développées en collaboration avec Bridge of Weir. Il sera également possible de choisir entre plusieurs types de peinture pour l'extérieur, sans frais supplémentaires.

À bord, l'exclusivité est maintenue avec du bois de teck, des tapis en peau de mouton naturelle et des coutures spéciales réalisées à la main sur les housses de sièges.

Toutes les éditions Plus Six Pinnacle seront livrées avec une finition argent chaud satiné pour les roues, les protections d'essieu et le tableau de bord, et une finition brillante pour le bouchon de réservoir à bascule de style Le Mans.

Morgan Motor Morgan Plus Six Pinnacle

Un héritage important

Avec un héritage qui s'étend sur près de 60 ans, commençant avec la Plus 8 à moteur V8 en 1968 et évoluant vers la Plus Six à moteur à six cylindres en ligne droite en 2019, les 30 Plus Six Pinnacle seront les dernières voitures de sport Morgan de grande capacité à arborer la silhouette traditionnelle en forme d'aile.

Elles peuvent d'ores et déjà être commandées au prix de 96 995 £ (TVA britannique comprise), soit environ 166 000 € au taux de change actuel, 80 829,17 £ plus les taxes du marché local (environ 97 000 €).