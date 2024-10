Audi RS 6 Avant Spectrum by Barracuda Racing Wheels, détail de la roue

Les perforations des rayons en Y constituent un autre détail. Les pneus Hankook Ventus S1 evo3 mesurent 285/30ZR22. L'Audi a également été abaissée à l'aide de ressorts H&R, qui abaissent la carrosserie d'environ 30 millimètres.

Une couleur irisée

Cependant, l'élément le plus important de l'attrait de la RS 6 est probablement le revêtement complet de la tong. Il brille plus que n'importe quelle tache d'huile sur l'asphalte mouillé. Selon l'incidence de la lumière, les couleurs vont du bleu et du violet à l'orange et au jaune.

Audi RS 6 Avant Spectrum by Barracuda Racing Wheels, vue arrière de trois quarts

Vous voulez voir le spectre de couleurs du Spectrum en direct ? À partir de la fin du mois de novembre, vous aurez l'occasion de le faire au salon de l'automobile d'Essen 2024. Le véhicule sera exposé dans le hall 4, au stand 4A23, partagé par Care Performance Autopflegezentrum Dortmund et ConGoo Distribution GmbH.

Vous souhaitez recréer votre RS 6 Avant à l'identique ? Avec les mêmes jantes en alliage du programme Barracuda ? Dans ce cas, vous trouverez tous les détails, les prix et les informations de livraison directement auprès du fabricant suisse Barracuda Racing Wheels.