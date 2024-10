Il ne s'agit pas seulement d'une exposition de supercars et de projets innovants, mais d'un véritable laboratoire d'idées pour l'avenir du design automobile. Il s'agit de l'Autostyle Design Competition, un événement international qui récompense également les jeunes talents des écoles de design, sous l'égide du patron de Berman Spa, Roberto Artioli .

L'occasion est également très importante pour découvrir les tendances qui influenceront le monde de l'automobile au cours des prochaines années, et parmi les jurés de l'événement (nombre limité et sur invitation seulement), qui se tient cette année les 24 et 25 octobre à Villa Schiarino.

Qu'est-ce que le concours de design Autostyle ?

Autostyle Design Competition, qui en est à sa vingt-et-unième édition, est un événement international consacré au design automobile, organisé par Berman, un fabricant de pièces automobiles de San Benedetto Po, Mantoue, qui produit des pièces pour les voitures que nous voyons sur les routes tous les jours, ainsi que pour les supercars et les voitures de luxe.

Depuis sa première édition, Autostyle est un lieu de référence pour l'industrie automobile, réunissant des concepteurs, des gestionnaires et des passionnés pour explorer les dernières tendances en matière de style : d'une certaine manière, il s'agit aujourd'hui de l'événement le plus important consacré aux innovations stylistiques de l'année.

Dernièrement, outre le design automobile, une incursion a été faite dans d'autres secteurs, afin de montrer les similitudes et les différences : par exemple, l'horlogerie et la bijouterie, la lunetterie, les motos, les camions et, cette année, le nautisme.

Quelques-uns des projets en compétition à Autostyle 2024 La conférence d'ouverture d'Autostyle animée par le professeur Alessio Tommasetti Moments de conception en direct : les étudiants en compétition s'essaient à la conception en groupe pendant 2 minutes chacun.

Le concours et des écoles impliquées

L'un des éléments distinctifs d'Autostyle est le concours de design, dans lequel les étudiants des écoles de design internationales les plus prestigieuses s'affrontent avec des projets innovants. Leurs propositions, qui concernent l'élaboration de modèles et de prototypes récents sur la base d'un appel d'offres annuel, sont examinées par des experts des centres de style des principaux constructeurs automobiles, ainsi que par des journalistes de magazines spécialisés.

À la fin de l'événement, les jeunes talents seront récompensés et auront la possibilité de lancer une carrière dans le monde du design automobile. En effet, de nombreux lauréats du concours travaillent aujourd'hui dans de grandes entreprises automobiles.

Quelques-uns des étudiants participant à Autostyle 2024

L'exposition 2024

Autostyle 2024 offre un aperçu des innovations stylistiques les plus intéressantes de l'année, ce qui en fait un véritable salon du design automobile.

Des marques prestigieuses comme Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Bentley et Pagani exposent leurs dernières créations de rêve. Il y a aussi les grands constructeurs généralistes comme BYD, Fiat, Toyota et ceux qui développent de nouvelles solutions de mobilité urbaine sous forme de microcars comme Microlino et YoYo.

Outre les supercars, il y a une confrontation avec le monde nautique, grâce à Azimut, qui présentera le yacht Seadeck 6, mettant en évidence les affinités stylistiques entre les bateaux de luxe et les voitures de sport.

La spectaculaire Ferrari 12Cilindri à Autostyle 2024 Le YangWang U9 (Groupe BYD), invité spécial d'Autostyle

Conférences prévues

Le 25 octobre est le jour de la conférence principale, à laquelle participent certains des designers les plus influents du secteur : Marek Reichman d'Aston Martin, Robin Page et Jai Bolar de Bentley, Flavio Manzoni de Ferrari, Mitja Borkert de Lamborghini et Andrea Ferraresi de Ducati.

Donato Pacella de Fiat, Ken Bills et Alessandro Belosio de Toyota ED2, Mattia Gessi de Pagani et Davide Lanna de BYD ont également présenté les nouveautés de leurs marques respectives. Federica Bertolini et Federico Lantero d'Azimut étaient également présents pour parler du yacht Seadeck 6, en mettant l'accent sur l'esthétique et la durabilité.

L'événement se terminera le 26 octobre par la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de design.