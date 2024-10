Après le succès de Lamborghini : The Man Behind the Legend en 2022, et Ferrari en 2023, le producteur italien Andrea Iervolino travaille déjà sur son prochain biopic automobile. Son dernier film sera centré sur le fondateur et premier PDG de Bugatti, Ettore Bugatti.

Ce biopic sans nom suivra la vie d'Ettore Bugatti, depuis ses débuts jusqu'à la création de l'entreprise en 1909. Le film se concentrera sur l'ascension du constructeur de supercars au début des années 1900 et sur les difficultés rencontrées par l'entreprise après la mort de son fils en 1939.

Bugatti

Le tournage aura lieu en France et en Italie à partir de 2025 et le film sera interprété par des acteurs internationaux. Comme les films Ferrari et Lamborghini qui l'ont précédé, celui-ci sera tourné en anglais.

« Après le succès de nos films sur Lamborghini et Ferrari, je suis ravi de porter à l'écran une autre icône mondiale de l'automobile », a déclaré M. Iervolino dans un communiqué. « Bugatti sera un film qui rendra hommage à la passion et à l'innovation qui ont défini l'un des constructeurs automobiles les plus emblématiques de tous les temps.

Iervolino n'a pas encore nommé de réalisateur ni annoncé de stars pour le film, mais on peut imaginer que des talents de haut niveau seront attachés à ce projet. Adam Driver a joué dans le film d'Iervolino sur Ferrari, également réalisé par Michael Mann, tandis que Frank Grillo a dirigé le biopic sur Lamborghini.

Bugatti

Le troisième film d'Iervolino, dont le portefeuille automobile ne cesse de s'étoffer, devrait entrer en production en 2025. Maserati : The Brothers, sera réalisé par le lauréat d'un Oscar Bobby Moresco et mettra en scène Anthony Hopkins et Michele Marrone.

L'annonce du film Bugatti est la dernière en date d'une série de médias axés sur l'automobile. John Cena devrait jouer dans le prochain film Matchbox consacré au célèbre jouet en carton, et Netflix lance une nouvelle série sur la vie du pilote de F1 Aryton Senna. Et ce n'est pas fini.