Voici un aspect qui reste toujours passionnant pour les fans de l'histoire de l'automobile : les concepts alternatifs rejetés qui peuvent être présentés des années plus tard. À ce propos, Bugatti a désormais fouillé dans ses archives et déniché des images fascinantes.

Il s'agit notamment des ébauches de conception, à l'échelle 1:4, qui furent collectées lors de la première phase de développement de la Chiron en 2008. Mais ce n'est pas tout... On trouve également des prémices des légendaires modèles Atlantic et T35 des années 1920 et 1930.

Galerie: Concepts inconnus de Bugatti

2 Photos Bugatti

Le contexte

Le National Auto Museum The Loh Collection accueille, actuellement, un séminaire exclusif sur le monde et l'histoire de la marque Bugatti. Des images et des documents d'archives jusqu'alors inconnus ont été présentés et illustrent l'évolution de la marque au fil du temps.

Les 8 et 9 novembre 2024, un panel d'experts, dont l'ancien directeur du design de Bugatti, Achim Anscheidt, présentera ses expériences et ses connaissances sur le développement historique de Bugatti et l'évolution authentique du design à Dietzhölztal-Ewersbach.

Ensemble, les experts discutent d'un large éventail de sujets liés à Bugatti, tels que les célèbres citations d'Ettore Bugatti comme : "Si on compare, ce n'est plus Bugatti". Le présent et le futur de la marque seront aussi étudiés.

Bugatti T35 Homage, design de Walter da Silva (au volant), 2018

Un aperçu de l'histoire de la famille Bugatti sera fourni, y compris le travail de ses membres artistiques, l'impact futur de l'IA sur la conception automobile sera discuté et comment elle peut être réconciliée avec les valeurs techniques traditionnelles de Bugatti, ainsi que l'histoire de la famille.

Le séminaire fera revivre l'esprit de la légendaire usine de Molsheim à l'aide de photos contemporaines, de lettres originales et de dessins de construction authentiques. Le contexte tragique des turbulences de la marque après la Seconde Guerre mondiale, l'importance des frères Schlumpf et de leur collection Bugatti ainsi que la renaissance de la marque sous Romano Artioli à Campogalliano jusqu'à la construction de l'impressionnant moteur W16 et le début de la Les Bugatti modernes sont représentées sous Ferdinand Karl Piëch.

Bugatti Atlantic à 2 portes - Coupé Concept de 2008

Avec des dessins et des photos inédits de modèles de conception de 2004 à 2023, Achim Anscheidt rendra compte des efforts visant à développer une deuxième série de modèles en complément - ou successeur - de la Veyron et du chemin parcouru depuis plus d'une douzaine de modèles jusqu'au design final de la Bugatti Chiron.

Anscheidt donnera également un aperçu de la conception de la Tourbillon récemment introduite. Enfin, parmi les invités inscrits au séminaire de deux jours figure Mate Rimac, PDG de Bugatti-Rimac.