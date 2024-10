Alors que Toyota met sous clé les premières qu'il présentera en 2025, nous vous parlons de celles qui pourraient faire leur apparition dans les mois à venir, notamment le très attendu mini Land Cruiser, un petit SUV qui devait rivaliser avec le Suzuki Jimny Pro, mais la disparition de ce dernier a fait capoter ce beau duel.

Nous attendons également avec impatience la nouvelle génération de RAV4 tant attendue et l'arrivée de la Corolla Cross rafraîchie que nous avons découverte sur les marchés internationaux. Et juste pour le plaisir, nous espérons que la berline hybride Camry reviendra et que nous aurons la surprise excitante de la GR Supra GRMN.

Actualités Toyota 2025

Toyota mini Land Cruiser 2025

Nous commençons par un véhicule vraiment passionnant pour les amateurs de conduite tout-terrain. Ce modèle, dont le prototype Compact Cruiser EV donne un avant-goût et qui a déjà fait l'objet d'un teaser officiel, pourrait utiliser la plateforme Hilux Champ, un pick-up bon marché destiné aux marchés émergents.

Il est également question qu'il utilise le moteur turbodiesel du Hilux, un bloc de 2,8 litres avec une légère hybridation, bien qu'avec ces informations, nous devons rester prudents et attendre les développements.

Nos collègues de Motor1.com Brésil ont indiqué que la voiture pourrait s'appeler Land Cruiser FJ et que la production commencerait en novembre en Thaïlande pour des ventes entre la fin de cette année et le début de 2025. Quoi qu'il en soit, la question clé est de savoir si cette voiture arrivera ou non en Europe, espérons que la réponse soit positive !

Nom Toyota mini Land Cruiser 2025 Carrosserie SUV compact Moteurs Diesel avec hybridation légère (non confirmé) Date d'arrivée Début 2025 (marchés internationaux) Prix N.D.

Toyota Corolla Cross 2025

Pour donner une impulsion commerciale à ce SUV compact en Europe, Toyota a déjà préparé le restylage, que vous pouvez voir sur la photo ci-dessous. Les améliorations se concentrent sur l'esthétique et plus particulièrement sur la face avant, avec un design plus moderne et des pare-chocs actualisés.

Comme on peut s'y attendre dans le cadre d'un lifting, les jantes ont été redessinées et le nom du modèle a été déplacé à l'arrière, au-dessus de la plaque d'immatriculation. L'intérieur, en revanche, n'a pas subi d'améliorations majeures.

Toyota Corolla Cross 2025

La gamme comprend la version sportive GR SPORT dotée d'une multitude d'éléments spéciaux qui lui confèrent une image plus passionnée. En principe, aucun changement n'est attendu au niveau des motorisations hybrides combinées de 140 ch et 196 ch. Ce SUV arrivera-t-il en Europe en 2025 ? La logique veut que oui, et les prix ne devraient pas trop varier par rapport aux niveaux actuels.

Nom Toyota Corolla Cross 2025 Carrosserie SUV compact Moteurs Hybride Date d'arrivée N.D. Prix de vente À partir de 37 999 euros (modèle actuel)

Toyota RAV 2025

Le grand "mystère" de Toyota pour l'année prochaine est de savoir s'il présentera ou non la nouvelle génération de RAV4. Il devrait certainement faire ses débuts, car le modèle actuel est sur le marché depuis 2019 et n'a pas subi d'améliorations majeures au fil des ans (bien qu'il n'en ait pas eu besoin non plus).

Comme aucune photo espion du véhicule n'a été capturée, nous ne savons pas si la voiture ressemblera au C-HR, si elle sera un Land Cruiser réduit et si elle aura sa propre ligne esthétique, alors nous devrons attendre et voir.

Toyota RAV4 2025

Nous ne savons rien non plus des moteurs, mais nous pensons qu'il est facile de parier sur la continuité d'un groupe motopropulseur hybride et hybride rechargeable, encore plus puissant et optimisé en termes d'efficacité.

Nous prévoyons également des dimensions plus importantes (le RAV4 actuel mesure 4,60 mètres de long) et donc encore plus d'espace et de volume de coffre. Malheureusement, les prix seront plus élevés que les prix actuels.

Nom Toyota RAV4 Carrosserie SUV de taille moyenne Moteurs Hybride et hybride rechargeable Date d'arrivée N.D. Prix N.D.

Toyota Camry 2025

Bien qu'elle ne soit pas encore commercialisée dans des pays comme l'Espagne, la berline hybride est toujours en vente dans d'autres territoires européens, avec un design revu et corrigé. Il suffit de regarder les blocs optiques en forme de C, les nouvelles jantes (jusqu'à 18 pouces) ou le spoiler intégré au couvercle du coffre.

À l'intérieur, l'ambiance technologique est renforcée grâce à divers ajouts, tels que le chargeur à induction, le système audio JBL Premium avec neuf haut-parleurs et la clé numérique.

Toyota Camry 2025

Bien entendu, la voiture reste équipée d'un groupe motopropulseur hybride combiné de 230 ch, issu d'un moteur à essence atmosphérique de 2,5 litres. La Camry passe de 0 à 100 en 7,2 secondes, atteint une vitesse maximale (autolimitée) de 180 km/h et affiche une consommation moyenne de 4,8 litres aux 100 km.

Nom Toyota Camry 2025 Carrosserie Berline Moteurs Hybride Date d'arrivée En vente dès maintenant Prix de vente A partir de 40 782 euros (Roumanie)

Toyota Supra GRMN 2025

La version haut de gamme de la sportive GR Supra répondrait à nos envies de sportivité et de plaisir. Il est vrai que nous n'avons pas entendu parler de cette GRMN (Gazoo Racing Masters of the Nürburgring) ces derniers temps, mais nous ne perdons pas espoir et espérons que la marque japonaise nous donnera de bonnes nouvelles à son sujet en 2025.

À l'époque, il était question d'utiliser le moteur biturbo 3 litres en ligne des BMW M2, M3 et M4 pour la voiture de sport asiatique, qui produirait près de 500 ch. La Supra GR la plus puissante développe actuellement 340 ch (également avec un moteur BMW).

Toyota Supra GRMN 2025

Logiquement, le look devrait être légèrement différent et les réglages spécifiques, avec une garde au sol plus basse et des suspensions plus fermes, ainsi que des freins plus puissants. Croisons les doigts pour que ce projet devienne réalité.