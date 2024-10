Après la présentation du Dacia Bigster il y a quelques jours, il faut maintenant attendre 2025 pour le voir débarquer dans les concessions. Ce sera sans doute le point fort de l'année à venir pour la marque roumaine, mais il y en a deux autres.

Plus précisément, il s'agit des années modèles de la Sandero la plus vendue et du véhicule le plus polyvalent de la gamme, le Jogger. De simples mises à jour esthétiques et d'équipement afin de rester des alternatives abordables et simples, mais pas « low cost », pour de nombreux clients potentiels.

Nouveautés Dacia 2025

23 Photos Christopher Otto

Dacia Bigster 2025

Avec une longueur de 4,57 mètres, le Duster allongé est au cœur du segment des SUV compacts avec une configuration exclusive à cinq places (si vous en voulez sept, il y a le Jogger) et une gamme d'équipements jamais vus auparavant sur la marque roumaine. Parmi ces équipements, citons la climatisation automatique à deux zones, un toit panoramique et un hayon électrique.

La mécanique est également inédite pour l'entreprise. Plus précisément, elle est équipée d'un nouveau moteur turbocompressé trois cylindres de 1,2 litre de 140 ch, qui peut être bicarburation (essence et GPL) ou inclure une hybridation légère. Les deux propositions reçoivent le label Eco, tout comme la nouvelle variante hybride.

Ce groupe motopropulseur, au lieu des 140 ch combinés du Duster, obtient 155 ch grâce à un nouveau moteur à essence 1,8 litre de 107 ch, plus deux moteurs électriques (un de 50 ch et un démarreur/générateur à haute tension) et une nouvelle batterie de 1,4 kWh. Elle porte également le label Eco.

Dacia Bigster 2025

Le seul groupe motopropulseur connu est le 1.2 TCe de 130 ch, également hybride léger (Eco), qui est associé exclusivement à une transmission à quatre roues motrices. Pour le reste, l'espace intérieur est plutôt bon et le coffre peut contenir jusqu'à 667 litres, rien que ça.

Les réservations seront ouvertes en janvier et, selon la marque, les prix pourraient débuter à 25 000 euros, pour atteindre 30 000 euros si vous optez pour la variante hybride de 155 ch.

Nom Dacia Bigster 2025 Carrosserie SUV compact Moteurs Hybride léger à essence, bicarburation (essence et GPL) et hybride Date de sortie Janvier 2025 Prix À partir d'environ 25 000 euros

Comme indiqué au début de l'article, la Sandero est désormais disponible chez les concessionnaires avec une nouvelle année modèle dans laquelle la palette de couleurs, les finitions et les jantes en alliage ont été modifiées. La finition « luxe » Journey a également été ajoutée.

Le radar avant a été remplacé par une caméra sur le pare-brise qui regroupe toutes les aides électroniques à la conduite. Les moteurs restent le TCe pur essence de 90 ch et le ECO-G bicarburation de 100 ch, ce dernier étant labellisé Eco.

Dacia Sandero Stepway 2025

Bien entendu, l'attrayante version Stepway est maintenue, avec une carrosserie de crossover, et les prix commencent à 12 240 euros, soit 15 500 euros pour le Stepway lui-même.

Nom Dacia Sandero 2025 Carrosserie Utilitaire et crossover Moteurs Essence / essence et GPL Date de sortie En vente dès maintenant Prix À partir de 12 240 euros

Comme la Sandero, le Jogger bénéficie également d'une Model Year avec de nouvelles couleurs, de nouvelles jantes en alliage et de nouvelles garnitures, mais le plus important se situe au niveau de l'équipement : il bénéficie d'un niveau d'équipement standard plus élevé et de nouveaux systèmes de sécurité.

Il est désormais équipé du maintien dans la voie, de la détection de la fatigue, des phares LED, du freinage automatique d'urgence, de la reconnaissance des panneaux de signalisation et du régulateur/limiteur de vitesse.

Dacia Jogger 2025

Les groupes motopropulseurs disponibles sont le bicarburant ECO-G de 100 ch, l'essence TCe de 100 ch et un groupe motopropulseur hybride de 140 ch. Bien entendu, les versions cinq et sept places sont toujours disponibles, et le grand coffre à bagages offre un maximum de 607 litres pour un véhicule de seulement 4,55 mètres de long. Les prix commencent à 18 590 euros.