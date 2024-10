Le nouveau SUV phare de Dacia, le Bigster, reçoit le plus gros moteur à combustion de la marque dans la gamme. La motorisation Hybrid 155, qui fait ses débuts sur un produit du Groupe Renault, sera alimentée par un moteur essence de 1,8 litre fourni par Horse, une division de Horse Powertrain, dont le constructeur français et Geely sont les principaux actionnaires.

Ce SUV familial est la première voiture à être équipée d'un moteur entièrement développé par Horse, tout juste sorti des chaînes de montage de Valladolid, en Espagne. D'une puissance de 107 ch, ce quatre cylindres est associé à un moteur électrique de 50 ch, ce qui fait de cette configuration hybride la plus puissante de la gamme Bigster.

Galerie: Lancement du Dacia Bigster (2025)

23 Photos Christopher Otto

Qu'est-ce qui fait la particularité de ce combo ? Un moteur de démarrage/générateur à haute tension, une batterie de 1,4 kWh et une boîte de vitesses originale. Au lieu d'une configuration traditionnelle, cette merveille hybride offre quatre rapports pour le moteur et deux pour les moteurs électriques.

Le Bigster Hybrid 155 de Dacia a pour objectif de rendre vos visites à la station-service un peu moins fréquentes grâce à une amélioration de 6 % de la consommation de carburant par rapport à son prédécesseur, l'Hybrid 140. Il est également doté d'un système de freinage régénératif et peut fonctionner en mode tout électrique jusqu'à 80 % du temps en ville, selon les estimations. Oui, cela signifie qu'elle pourrait traverser la ville en chuchotant tout en démarrant en mode full électrique à chaque fois.

« Le tout nouveau Bigster sera une parfaite vitrine du leadership et de l'expertise de Horse Powertrain en matière de groupes motopropulseurs hybrides. En tant que premier moteur produit entièrement au sein de notre division Horse, ce moment est extrêmement important pour l'industrie automobile : Horse Powertrain a désormais prouvé qu'elle pouvait gérer le cycle de vie complet du développement et de la production d'un moteur. Grâce à notre expertise consolidée en matière de groupe motopropulseur, nous aidons les marques et les équipementiers à innover et à commercialiser de nouvelles offres à un rythme inégalé », a déclaré Matias Giannini, PDG de Horse Powertrain.

Mais Dacia propose d'autres motorisations à ceux qui préfèrent que leur moteur rugisse. Il y a la version TCe, animée par un moteur trois cylindres turbo essence de 1,2 litre (bonjour le turbo !) associé à un système hybride doux de 48V. Avec ses 140 ch, il n'est pas en reste et est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports pour les nostalgiques du bon vieux temps du levier de vitesses.

La version ECO-G 140 n'est pas en reste, puisqu'elle peut fonctionner à la fois à l'essence et au gaz naturel. Un système hybride léger est également disponible pour une plus grande efficacité. Et pour les amateurs de tout-terrain, la version TCe 130 4x4 offre une transmission intégrale, ce qui en fait le compagnon idéal de ceux qui souhaitent emprunter les chemins les moins fréquentés, au sens propre du terme.