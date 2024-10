2025 promet d'être une année charnière pour Mercedes. Le constructeur allemand s'apprête à redynamiser sa stratégie d'électrification avec le lancement de la nouvelle CLA, qui sera le premier modèle basé sur la nouvelle plateforme MMA.

Mais outre l'électrique, Mercedes continue d'investir dans les supercars endothermiques. Pour preuve, les CLE 63 AMG et AMG PureSpeed sont en route. Voici ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Mercedes CLA (2025)

La CLA est de loin le nouveau modèle le plus important de l'année pour Mercedes. Présentée en avant-première sous forme de concept à l'IAA de Munich 2023, la CLA est basée sur la plateforme modulaire MMA, tout comme les futurs GLA, GLB et CLA Shooting Brake.

Outre les versions électriques, ces quatre nouveaux venus pourraient également être disponibles avec des moteurs à combustion et des hybrides rechargeables. Des rumeurs indiquent également que la nouvelle CLA pourrait être équipée de moteurs à essence de Geely et qu'elle ne devrait plus adopter de motorisations diesel.

Mercedes-Benz Nouvelle Mercedes CLA, photos teaser

La plateforme MMA intègre l'architecture 800 volts et permet ainsi une recharge très rapide (400 km d'autonomie gagnés en 15 minutes environ). En outre, la CLA est équipée des nouveaux moteurs électriques eATS 2.0 avec boîte de vitesses à deux rapports. En termes de détails, la CLA Concept disposait d'un moteur à aimant permanent de 175 kW (238 ch) sur l'essieu arrière. Avec une consommation de seulement 12 kWh aux 100 km, l'autonomie de la Mercedes devrait être d'environ 700.

La marque allemande n'a pas fourni d'informations sur la capacité de la batterie, mais sur la base de l'autonomie et de la consommation, elle est estimée à environ 90 kWh. Outre cette batterie à anode de silicium à haute densité énergétique, des batteries LFP sont également prévues pour les modèles moins chers. Selon les rumeurs, il pourrait s'agir des batteries Blade de BYD.

Les véhicules MMA seront d'abord produits à Rastatt, comme l'a récemment annoncé officiellement Mercedes. Des travaux préparatoires ont déjà été réalisés au cours des derniers mois, avec la transformation en profondeur d'un hall d'assemblage. À Rastatt, 6 100 employés fabriquent actuellement la Classe A et la Classe B, ainsi que le GLA et l'EQA électrique. Les usines de Kecskemét (Hongrie) et de Pékin (Chine) produiront également des modèles MMA à partir de 2025.

Modèle Mercedes CLA (2025) Carrosserie Berline Moteurs Électrique, essence Lancement Septembre 2025 (première mondiale) Prix N.A.

Mercedes-AMG CLE 63

Avec la CLE 63, Mercedes pourrait déjà dire adieu au groupe motopropulseur hybride rechargeable et revenir à un gros moteur à six ou huit cylindres.

Mercedes CLE AMG 4Matic

Cette rumeur n'a pas été confirmée par l'entreprise, mais les premières vidéos d'espionnage ont donné quelques indices, dans lesquels on peut clairement entendre un son beaucoup plus corsé que dans les AMG les plus récentes.

Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à une puissance d'au moins 550-600 ch et à des performances qui donnent la chair de poule pour ce qui sera l'une des AMG les plus intéressantes de toute la gamme, même en version cabriolet.

Modèle Mercedes-AMG CLE 63 (2025) Carrosserie Coupé et cabriolet Moteurs V8 essence Lancement Printemps 2025 Prix N.A.

Mercedes-AMG PureSpeed

La Mercedes-AMG PureSpeed est le premier modèle de la nouvelle série limitée Mercedes Mythos. Selon le constructeur, ce modèle basé sur l'AMG SL sera produit à 250 exemplaires et ne sera disponible que pour les amateurs et collectionneurs les plus passionnés de Mercedes. Le système HALO, qui remplace le pilier A traditionnel du véhicule, est un élément phare de cette série.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG PureSpeed, les prototypes

Le design de la face avant est similaire à celui de la Mercedes-AMG ONE, avec une grande prise d'air et le lettrage AMG. À cela s'ajoute un capot optimisé sur le plan aérodynamique et doté d'une prise d'air supplémentaire.