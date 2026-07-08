Zenvo Aurora Tur : une version finale de 1 850 chevaux présentée à Goodwood

La Zenvo Aurora franchit une nouvelle étape vers la production. À l’occasion du Goodwood Festival of Speed 2026, le constructeur danois a dévoilé pour la première fois les prototypes de validation de la version Tur, présentant la configuration définitive de la carrosserie et de l’habitacle qui sera livrée aux clients.

Il s’agit d’un jalon important dans le développement de cette nouvelle hypercar, dont les premières livraisons sont attendues au second semestre 2027.

Le V12 le plus puissant jamais installé sur une voiture homologuée

Au cœur de la Zenvo Aurora Tur se trouve un tout nouveau V12 de 6,6 litres à quatre turbocompresseurs, développé en collaboration avec MAHLE Powertrain. À lui seul, il délivre 1 250 ch et grimpe à 9 800 tr/min, une valeur qui en fait le V12 le plus puissant jamais monté sur une voiture de route.

Zenvo Aurora Tur (2026) Photo : Zenvo

Ce bloc est épaulé par trois moteurs électriques — un intégré à la transmission et deux sur l’essieu avant — pour une puissance combinée de 1 850 ch et un couple de 1 700 Nm. La transmission est une automatique à huit rapports avec palettes au volant, et la transmission intégrale est de mise.

Performances de premier plan et orientation grand tourisme

Bien qu’elle partage sa plateforme avec la plus radicale Aurora Agil, la Tur a été conçue dans un esprit de grand tourisme à hautes performances. Le châssis monocoque en fibre de carbone affiche seulement 1 548 kg à sec et contribue à un rapport poids/puissance d’environ 1,19 ch/kg.

Zenvo Aurora Tur (2026), l’intérieur Photo : Zenvo

Selon les estimations de Zenvo, l’hypercar abat le 0 à 100 km/h en 2,3 s, atteint 300 km/h en environ 9 secondes et revendique une vitesse maximale de 420 km/h. L’aérodynamique s’appuie sur un soubassement entièrement caréné, tandis que des suspensions à doubles triangles et des freins carbo-céramiques complètent une fiche technique de tout premier ordre.

Production limitée et fabrication artisanale

Chaque Aurora sera assemblée à la main dans l’usine Zenvo de Præstø, au Danemark. La production de la version Tur sera limitée à seulement 50 exemplaires, destinés à des collectionneurs du monde entier.

Avec ce modèle, la marque ouvre un nouveau chapitre de son histoire, avec l’ambition de conjuguer performances extrêmes, technologie hybride et expérience de conduite impliquante, sans renoncer à l’exclusivité propre aux hypercars produites en très petite série.