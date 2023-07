En 1990, Audi était sous le choc en raison de la baisse des ventes et d'une gamme de produits vieillissante. Un faux scandale d'accélération soudaine n'a pas aidé la réputation de la marque et, par conséquent, les ventes notamment aux États-Unis ont chuté de moitié. À l'époque, Audi risquait de se retirer de l’Amérique du Nord comme Alfa Romeo et Peugeot, mais la marque allemande ne s’est pas laissée abattre.

Contrairement à Alfa Romeo et Peugeot, Audi avait deux atouts dans sa manche sous la forme de son moteur cinq cylindres en ligne turbocompressé et de son système de traction intégrale Quattro. Deux composants dont Audi été le pionnier dans les années 1980 avec l'Ur Quattro original et la Sport Quattro S1. En bourrant le cinq cylindres turbo et le Quattro AWD dans la 200, Audi a commencé à revenir sur le devant de la scène.

L’Audi 200 Quattro de 1990 (voir ci-dessous) produisait 217 chevaux et 309 nm de couple grâce à son turbo à cinq cylindres en ligne. Cependant, le propriétaire de la berline marron métallisé dans cette vidéo affirme qu'elle développe 480 chevaux grâce à de sérieuses modifications. Appelant la voiture un "grand-père sous stéroïdes", elle se lance sur l'autoroute allemande pour une course effrénée.

Plus grossier que la douceur veloutée d'un six cylindres en ligne, le cinq cylindres en ligne a un grognement d'ours qui semble à la fois en colère et désireux de bouger. À 5 000 tr/min et 180 km/h, le moteur a son semblable à celui d'une Lamborghini Huracan ou même d'une Audi R8, deux véhicules équipés de moteurs V10 qui partagent les impulsions inégales du cinq cylindres.

L’Audi 200 finie par frôler les 240 km/h avant que le trafic et l'instinct de conservation ne prennent le dessus. À titre de comparaison, la nouvelle Audi S6, l'équivalent moderne de la 200, revendique une vitesse de pointe de 250km/h. Mais alors que l'Audi S6 peut être plus sûre et plus confortable à conduire, il lui manque le frisson viscéral de cette 200 amplifiée.