La Toyota Corolla de douzième génération est un acteur mondial pour la marque japonaise et est pratiquement vendue dans le monde entier. Sur le Vieux Continent, il existe une version chaude positionnée sous la GR Corolla à part entière. La soi-disant Corolla GR Sport a une apparence agressive et un moteur à combustion hybride sous le capot et les personnes de chez km77.com ont récemment testé cette voiture autour des cônes pour voir à quel point elle peut être bonne… ou pas?

La Corolla GR Sport de cette vidéo est réservée pour le marché espagnol. Elle possède un moteur à essence de quatre cylindres à aspiration naturelle et électrifié sous le capot, bon pour une puissance maximale de 196 chevaux 190 Newton-mètres de couple entre 4 400 et 5 200 tr/min. Mais comme nous le savons tous, la puissance n'est pas le facteur décisif pour une bonne performance au test de cônes.

Routes sinueuses ou virages serrés, la Corolla passe partout

Ce qu’il faut c’est une bonne maniabilité et de l’agilité et cela tombe bien puisque cette voiture à une suspension réglable avec les modes Normal et Sport. Et après quelques jours de tests, les rédacteurs de km77.com affirme que cette Toyota Corolla est très agile, notamment sur les routes sinueuses. La situation est-elle la même dans le test des cônes ?

La Corolla GR Sport montre des qualités en virage très décentes, dès le départ. Bien sûr, le pilote d'essai heurte quelques cônes, mais il lui suffit de quelques tentatives supplémentaires pour apprendre à connaître la voiture et à tirer le meilleur parti de ses performances. Au final, la GR Sport enregistre une vitesse maximale de 76 km/h lors du test ce qui est un bon résultat pour une voiture qui n’entre pas dans la catégorie des véhicules sportifs.

Pour plus de performance, il faut opter pour la Corolla GR et pour l’année 2024, la GR Corolla Circuit Edition revient avec son moteur à trois cylindres de 1,6 litre développant 300 chevaux et 370 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues exclusivement via une boîte de vitesses manuelle à six rapports et un système de transmission intégrale réglable.