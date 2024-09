Renault propose un nouveau vaisseau amiral appelé Rafale, un coupé SUV du segment D d'une longueur de 4,71 mètres et du même empattement que le nouvel Espace.

Le moteur disponible sur le Rafale est le trois cylindres 1.2 turbo essence électrifié qui développe 200 ch dans la version full hybrid et 300 ch dans la version plug-in hybrid.

Pour tester son efficacité, nous avons choisi le Renault Rafale E-Tech full hybrid 200, celui à traction avant et boîte automatique, et l'avons soumis au test de consommation réelle. Le résultat est une moyenne de 4,50 l/100 km (22,22 km/l) et un coût d'essence de 29,31 euros pour le trajet de 360 km entre Rome et Forlì.

La consommation la plus élevée parmi les SUV full hybrid

Avec ses 4,50 l/100 km, le Renault Rafale full hybrid se situe presque au milieu du classement des consommations réelles, juste devant le Renault Espace E-Tech full hybrid 200 de la même motorisation (4,60 l/100 km - 21,7 km/l), mais plus efficace que le Ford Kuga 2. 5 Petrol Full Hybrid 190 hp AWD et Lexus NX 350h Luxury 4WD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD (5,50 l/100 km - 18,1 km/l) et Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD (5,60 l/100 km - 17,8 km/l).

Renault Rafale, vue de trois-quarts avant

Pour trouver un SUV full hybrid de taille similaire qui consomme moins, il faut se tourner vers le Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) ou le Renault Arkana E-Tech full hybrid 145, plus compact (4,10 l/100 km - 24,3 km/l).

Confortable, détendue et silencieuse, mais pas sportive

La voiture qui a fait l'objet de ce test est une Renault Rafale esprit Alpine E-Tech full hybrid 200, la version haut de gamme qui est déjà équipée de jantes en alliage de 20 pouces, de nombreux détails stylistiques esprit Alpine à l'intérieur et à l'extérieur, d'un hayon électrique, d'une transmission automatique multimode, d'un système avancé 4Control, d'un intérieur en TEP et Alcantara, d'une ouverture et d'un démarrage sans clé, ainsi que d'un régulateur de vitesse adaptatif.

Renault Rafale, l'intérieur

La présence à bord de la voiture testée d'options telles que l'affichage tête haute, le toit ouvrant panoramique Solarbay, le pack d'aide à la conduite avancée, le pack premium ville, les sièges avant électriques avec massage, la peinture métallisée et le système audio premium Harman Kardon fait grimper le prix catalogue à 56 050 euros.

Renault Rafale, le toit panoramique Solarbay

Ce n'est pas un petit prix, mais il est à la mesure de la taille et de l'équipement de ce Rafale qui, sur la route, se révèle très confortable, relaxant et silencieux, spacieux, technologique et bien fini. Seuls ceux qui recherchent une conduite sportive seront peut-être un peu déçus par un système hybride complet qui privilégie l'efficacité à l'accélération.

Le Renault Rafale vu de près

De nombreux kilomètres avec un plein

L'alternance permanente entre moteur électrique et moteur thermique permet de maintenir une faible consommation dans toutes les situations de conduite et même sur autoroute, la nouvelle Renault n'abuse pas de la demande d'essence.

Renault Rafale, vue de trois quarts arrière

Le généreux réservoir de 55 litres offre également une grande autonomie, permettant de parcourir au moins 800 km avec un plein. En adoptant un style de conduite plus sobre, il est facile d'approcher l'autonomie théorique de 1 400 km.

Consommation de carburant dans différentes situations de conduite

Mixte urbain-extra-urbain : 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

1 056 km d'autonomie théorique

1 056 km d'autonomie théorique Autoroute : 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

869 km d'autonomie théorique

869 km d'autonomie théorique Fonctionnement économique : 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1 408 km d'autonomie théorique

Ce que dit la fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Homologation Émissions de CO2 (WLTP) Renault Rafale esprit Alpine E-Tech full hybrid 200 Hybrid

(essence, 1 199 cc) 96 kW Euro 6E

(EU Reg 715/2007*2023/443EA) 1.660 kg 107 g/km

Données

Voiture : Renault Rafale esprit Alpine E-Tech full hybrid 200

Prix de base : 48.200 euros

Date du test : 12/09/2024

Conditions météorologiques (départ/arrivée) : Pluie variable, 29°/ Pluie variable, 19°.

Prix du carburant : 1,809 euro/litre (essence)

Kilométrage du test : 880

Kilomètres totaux au début du test : 2 345

Vitesse moyenne sur le trajet Rome-Forlì : 70 km/h

Pneus : Bridgestone Turanza 6 Enliten - 245/45 R20 99V (Label UE : A, A, 69 dB)

Consommation de carburant

Moyenne « réelle » : 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Ordinateur de bord : 4,4 l/100 km

À la pompe : 4,6 l/100 km

Les comptes en poche

Dépenses « réelles » : 29,31 euros

Dépenses mensuelles : 65,12 euros (800 km par mois)

Quelle distance parcourir avec 20 euros : 246 km

Distance parcourue avec un plein d'essence : 1 222 km