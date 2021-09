Au lieu de zapper entre les stations de radio, ou à la place des applications de streaming désormais prédominantes, les lecteurs de musique classiques trouvent toujours grâce, même dans la voiture, bien qu'ils soient moins populaires que par le passé.

Écouter la musique stockée sur votre smartphone est encore plus facile, maintenant que la plupart de ces applications sont nativement compatibles avec Android Auto. Voici quelques exemples précieux.

Les piliers : Poweramp et AIMP

Comment ne pas commencer par deux géants du secteur tels que Poweramp et AIMP, qui sont tous deux compatibles avec Android Auto depuis un certain temps. Ils sont tous deux supportés par le système d'exploitation du robot vert, le premier étant également disponible sur AppGallery pour les derniers smartphones de Huawei, le second existe aussi dans une version Windows.

En ce qui concerne Poweramp, il n'y a pas grand-chose à dire, il est le lecteur de musique le plus populaire depuis longtemps et pour diverses raisons. Esthétique attrayante et entièrement personnalisable, prise en charge de divers formats musicaux et nombreuses fonctionnalités pour tous les besoins. Il coûte 5,49 €, mais vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 15 jours.

AIMP, en revanche, est entièrement gratuite et sans publicité. C'est une application plutôt bonne, avec un look minimaliste et un certain nombre de fonctions utiles (égaliseur ou normalisateur de volume, par exemple) pour écouter et apprécier les fichiers musicaux stockés sur votre téléphone.

Les alternatives, gratuites ou non

En réalité, Google Play Store regorge d'applications de lecteurs musicaux compatibles avec Android Auto, de qualité variable, gratuites ou non ; voici celles qui, à notre avis, sont les meilleures.

Nous vous recommandons par exemple BlackPlayer EX, une application payante à la réputation certaine. Elle disponible en version gratuite et en version Premium (3,59 €). Il en va de même pour jetAudio, qui se distingue par ses différents effets sonores et qui lit également les fichiers audio des dossiers Wi-Fi partagés.

Parmi les lecteurs de musique entièrement gratuits, Musicolet mérite toute notre attention. Il est dépourvu de publicité comme AIMP. Il est léger, minimal et épuré comme peu d'autres. Une autre alternative gratuite ? VLC, un lecteur multimédia qui ne déçoit pas non plus en matière de musique, avec de nombreuses fonctionnalités et une interface utilisateur résolument intuitive.