Lors de la conférence Google I/O 2023, une nouvelle fonctionnalité de Google Maps a été présentée. Nommée Immersive View for Routes, elle offre, comme son nom l'indique, une vue numérique immersive des itinéraires.

Immersive View se base sur l'intelligence artificielle pour créer une représentation vidéo fidèle non pas d'un lieu unique, mais d'un ensemble de zones. En d'autres termes, elle offre à l'utilisateur un aperçu de l'ensemble d'un itinéraire défini sur Google Maps, qu'il soit parcouru en voiture, à pied ou à vélo.

Comme Street View

À la base de cette nouvelle fonctionnalité pour les itinéraires de Google Maps, il y a l'approche Street View et la visualisation immersive, cette fonction qui permet d'explorer certains lieux à distance en les survolant virtuellement.

Grâce à l'intelligence artificielle, Maps propose une prévisualisation des itinéraires, offrant à l'utilisateur un film virtuel immersif qui lui permet de se faire une idée plus concrète de la route qu'il devra ensuite emprunter. L'astuce de cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps réside dans la fusion de milliards d'images Street View et aériennes, qui permettent au système de recréer un modèle de certaines régions du monde.

Comment ça marche et quand ça sera disponible

Il est utile de prendre conscience visuellement de l'itinéraire à parcourir, grâce à la visualisation immersive et à la richesse des informations qu'elle fournit à l'utilisateur. Une fois le point de départ et la destination saisis, l'itinéraire recréé par Google Maps intègre les intersections, les parkings, les passages piétons et tout ce qui se trouve sur le chemin.

Et grâce à un curseur permettant de gérer les horaires, le tout est enrichi numériquement d'informations sur la météo et la qualité de l'air, ainsi que de données sur le trafic, bien entendu.

Google a précisé qu'Immersive View for Routes serait disponible d'ici la fin de l'année dans 15 villes du globe : Paris, Amsterdam, Berlin, Dublin, Florence, Las Vegas, Londres, Los Angeles, New York, Miami, Seattle, San Francisco, San Jose, Tokyo et Venise.