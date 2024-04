Nom : Chevrolet Tru 140S

Débuts : Salon de l'auto de Détroit 2012

Moteur : quatre cylindres turbocompressés de 1,5 litre

Puissance : 150 chevaux

Type de conduite : Traction avant

La Camaro est n'est plus, ce qui signifie que tout rêve d'une voiture de sport abordable au sein de la gamme Chevrolet s'est évanoui (pour l'instant). Mais au début des années 2010, la Camaro a failli donner naissance à une petite sœur bien plus abordable.

Le concept Tru 140S a été présenté au salon de l'automobile de Détroit en 2012 et a préfiguré une sportive à deux portes, positionnée sous la Camaro. Elle aurait coûté 20 000 $, bien en dessous de sa grande sœur, et à l'époque, elle rejoignait les Mazda Miata, les Volkswagen GTI, et les nouvelles Scion FR-S/Subaru BRZ.

Le concept Tru 140S était bien plus qu'une simple coquille d'argile. Il était équipé d'un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre qui développait quelque chose comme 150 chevaux. Chevrolet aurait certainement été capable d'extraire plus de puissance ; la version de production la plus puissante de ce moteur développait 175 chevaux.

Il est vrai que nous utilisons ici le terme "voiture de sport" au sens large. Plus précisément, la Tru 140S aurait été plus proche de la définition d'une "compacte sportive". Elle était équipée d'un moteur avant, d'une traction avant et d'une boîte de vitesses automatique à six rapports - bien qu'une option manuelle aurait probablement vu le jour - partageant son ossature avec la Chevrolet Cruze. Ce n'est pas exactement une Miata.

Quoi qu'il en soit, elle est certainement très jolie. La voiture a été dessinée par Nick David, qui est ensuite devenu directeur du design chez Karma Automotive. La face avant présentait la calandre fendue familière de Chevrolet et le même traitement des phares doubles que l'on trouve sur d'autres modèles Chevrolet. Mais le profil svelte était unique, et les jantes de 21 pouces lui donnaient une allure agressive.

À l'époque, David qualifiait la Tru 140S - et sa non moins impressionnante sœur Code 130R - d'" exotique abordable ", et le duo de nouveaux membres du " portefeuille passion " de Chevrolet, avec l'emblème du drapeau croisé de la Corvette sur les panneaux extérieurs de la carrosserie. Mais cette passion ne s'est jamais concrétisée en production.

"Les jeunes clients nous disent qu'ils veulent de la fonctionnalité avec une esthétique de coupé. Les carrosseries Code et Tru ont toutes deux trouvé un écho auprès de ce public", a déclaré Frank Saucedo, directeur du studio GM North America Advanced Design à Los Angeles, lors d'une interview accordée à MotorTrend.

Si la 130R a inspiré certains éléments extérieurs de la défunte Camaro, la Tru 140S n'a jamais inspiré aucun modèle de série de la gamme Chevrolet, même si elle avait dans son ADN des nuances de la Cruze.

Mais la Tru 140S était très appréciée, à tel point qu'elle a incité un fan du nom de Matt Teske à créer un faux site web sur la "Jolt EV" (la Tru 140S) destinée à la production. Teske espérait qu'un intérêt suffisant convaincrait Chevrolet de mettre la voiture en production. À son apogée, plus de 20 000 personnes ont visité le site web chaque jour.

"J'étais curieux de voir comment les consommateurs réagiraient à la sortie, par un constructeur automobile traditionnel, d'un véhicule électrique sportif à longue autonomie, soutenu par un solide réseau de recharge chez les concessionnaires aux États-Unis", explique Matt Teske sur le site web qu'il a créé et qui est toujours actif aujourd'hui.

Mais même le canular élaboré de Teske n'a pas réussi à convaincre Chevrolet de construire la Tru 140S. Et maintenant que la Camaro a disparu, les passionnés qui veulent une voiture de sport GM abordable n'ont plus aucune option.

Où est-elle aujourd'hui ?

Le concept Tru 140S est probablement caché quelque part au siège de GM, oublié par la plupart des gens. Mais pendant une courte période, le concept a été exposé dans un endroit improbable : Le parc à thème Epcot de Disney à Orlando, en Floride.

Chevrolet était - et est toujours - le sponsor principal de l'attraction Test Track, et pendant une courte période après son lancement, les visiteurs traversant la file d'attente pouvaient voir la Tru 140S d'origine exposée. Il a depuis été remplacé par un autre concept Chevrolet, le Mi-Ray, ainsi que par un autre concept Chevrolet, le EN-V 2.0.