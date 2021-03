Londres, le 18 mars 2021 - S'adressant à un nouveau marché numérique, Motorsport Network, une plateforme mondiale dédiée aux sports mécaniques et à l'automobile, vient de lancer l’édition turque d'InsideEVs, son site Internet consacré aux véhicules électriques.

L'intérêt pour les véhicules électriques (VE) dans le monde a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie, les gouvernements cherchant à augmenter le pourcentage de voitures électriques dans la lutte contre le réchauffement climatique. La popularité de l'automobile zéro émission ne cesse de croître dans tous les pays, les ventes mondiales de VE augmentent et devraient atteindre 30 % de part de marché d’ici 2030.

Actuellement, Motorsport Network est représenté en Turquie par les versions locales de Motorsport.com, principal média de sport mécanique, et du site automobile Motor1.com. Le lancement d'InsideEVs Turquie sera la sixième déclinaison du site InsideEVs, les versions en anglais, français, italien, brésilien et russe existant déjà.

Emir Tuçyürek assumera le rôle de rédacteur en chef du nouveau site Internet InsideEVs.com.tr. Lancée en 2015, la publication turque de Tuçyürek sur les VE - Teslaturk.com - fusionne avec InsideEVs.com.tr. En compagnie du nouveau rédacteur en chef, le lancement d’InsideEVs.com.tr sera soutenu par le sponsor et partenaire E-Garaj, le premier centre de mobilité électrique de Turquie.

Filippo Salza, président de l’Automobile de Motorsport Network : "La demande de véhicules électriques en Turquie a augmenté rapidement ces dernières années. TOGG, la marque turque de voitures électriques, a déjà dévoilé deux nouveaux modèles et commencera à vendre les toutes premières voitures électriques du pays fin 2022. Nous savons qu’il existe une audience et ce pic d'intérêt est le moment idéal pour lancer une édition turque. C'est formidable d’assister à l’augmentation à l’échelle mondiale de l’attrait des VE et des informations sur ceux-ci. Tout cela mène à une expansion naturelle pour la plateforme InsideEVs."

Cihangir Perperik, directeur de Motorsport Network Turkey : "Après avoir lancé les éditions turques de Motor1.com et Motorsport.com il y a cinq ans, nous présentons aujourd'hui une autre force de Motorsport Network. InsideEVs.com.tr délivrera des informations importantes et des nouvelles fraîches sur les véhicules électriques en turc, rendant le tout encore plus accessible pour un nouveau public. Nous sommes également très enthousiastes à l'idée de coopérer avec E-Garaj et nous sommes convaincus, étant donné qu'ils sont un important fournisseur de VE en Turquie, que notre partenariat contribuera à la croissance de l'industrie dans le pays."

Ahmet Faruk Usta, PDG d'E-Garaj : "Avant InsideEVs.com.tr, il manquait une plateforme turque consacrée aux véhicules électriques délivrant des informations détaillées et les dernières actualités. Nous sommes fiers de coopérer avec un partenaire mondial créatif et productif tel qu'InsideEVs Turquie qui fournit un contenu intéressant et informatif aux internautes.

En qualité de premier centre de mobilité électrique de Turquie et première firme à disposer d'un service et d'un showroom dédiés aux véhicules électriques, nous voyons un espace disponible unique où InsideEVs.com.tr pourra aider les clients et les consommateurs tout en touchant ceux qui ne sont peut-être pas encore intéressés par la mobilité électrique."