En début de semaine, Volkswagen Commercial Vehicles a discrètement dévoilé une image teaser du pick-up Amarok. Il adopte une approche similaire avec l'aperçu du VW T7. Cette septième génération a été photographiée dans sa version Multivan.

Le teaser laisse entendre que le style de la face avant s'inspirera du concept Budd-e dévoilé début 2016. Les prototypes montraient des angles plus doux par rapport au T6.1 sortant, mais comme il s'agit avant tout d'une fourgonnette, elle doit rester assez rectangulaire pour maximiser l'espace intérieur. Dans la partie avant, la barre lumineuse a déjà été appliquée à d'autres modèles VW, notamment la Golf, l'Arteon et le SUV électrique ID.4.

Après que le Caddy, plus petit, soit passé à la plate-forme MQB, il est largement admis que cette septième génération passera également cette architecture. Cela signifie que de nombreux éléments mécaniques seront adaptés de la Golf 8. En fait, nos espions ont surpris un prototype en septembre 2020 dont le tableau de bord ressemblait à celui de la Golf.

En ce qui concerne les moteurs, on peut s'attendre à ce que le cœur des ventes soit représenté par le bloc diesel 2,0 litres pour le Transporter. La motorisation hybride rechargeable pourrait s'avérer plus populaire pour la variante Multivan. Le T7 équipé du système PHEV utilisera probablement le même système que celui de la Golf GTE, où un moteur à essence 1,4 litre turbocompressé est associé à un moteur électrique pour une puissance combinée de 245 chevaux et un couple de 400 Nm.

Un Transporter entièrement électrique pourrait également voir le jour, étant donné qu'il existe déjà un T6.1 sans moteur à combustion grâce à un partenariat avec le préparateur allemand ABT. L'ID.Buzz, déjà confirmé, pourrait servir d'équivalent électrique au Multivan. Il arrivera en 2022.

Pendant ce temps, le Transporter de nouvelle génération et son frère Multivan seront probablement dévoilés dans les mois à venir. Nous faisons cette hypothèse en nous basant sur le fait que les prototypes sont constamment repérés avec un camouflage minimal, ce qui suggère que la première mondiale approche à grands pas.