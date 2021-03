Au début, lorsque la CNBC a diffusé cette information, nous pensions qu'il s'agissait que d'une blague. Après tout, nous sommes qu'à quelques heures du 1er avril et donc du traditionnel poisson d'avril. Maintenant, nous sommes certains de cette information complètement authentique. Le constructeur allemand a même publié un communiqué de presse sur son site média.

Dès le mois de mai prochain, "Volkswagen of America" deviendra "Voltswagen of America". Ce changement de nom n'est pas prévu en Europe, il semble réservé au marché américain. Il montre la volonté du constructeur de basculer vers le tout électrique. La gamme ID déjà en place et le développement d'une nouvelle plate-forme réservée aux véhicules électriques du groupe ne semblent pas lui suffire pour montrer ses ambitions.

"Nous sommes peut-être en train de remplacer notre K par un T, mais ce que nous ne changeons pas, c'est l'engagement de cette marque à fabriquer les meilleurs véhicules de sa catégorie pour les conducteurs et les gens du monde entier", a déclaré Scott Keogh, président et chef de la direction de Voltswagen of America. "L'idée d'une 'voiture populaire' est le tissu même de notre être. Nous avons dit, depuis le début de notre transition vers un avenir électrique, que nous construirons des véhicules électriques pour des millions de personnes, pas seulement des millionnaires. Ce changement de nom est un clin d'œil à notre passé en tant que voiture du peuple et notre ferme conviction que notre avenir est d'être la voiture électrique du peuple".

La nouvelle marque conservera plus ou moins l'identité de la marque. Les véhicules à essence seront identifiables grâce à la couleur "VW Dark Blue". Les électriques porteront quant à eux la couleur "VW Light Blue" visible ci-dessus ainsi qu'un badge extérieur "Voltswagen". Les véhicules thermiques porteront simplement le logo VW sans la mention "Volkswagen" ou "Voltswagen".

"Le ton de Voltswagen sera un fil conducteur entre la communication de la marque de notre flotte électrique croissante à nos véhicules à essence. Au cours des prochains mois, vous verrez la transition de la marque à tous les points de contact avec les consommateurs. C'est un moment passionnant pour nous, et nous avons travaillé dans toutes les voies pour rendre la transition claire, cohérente, transparente et amusante pour tous.", a déclaré Kimberley Gardiner, vice-président senior du marketing de la marque Voltswagen of America.

Volkswagen est l'un des premiers constructeurs automobiles à changer complètement de nom pour accompagner sa transition énergétique, c'est dire de l'importance que le fabricant accorde à la révolution électrique. Des marques comme Hyundai et Mercedes ont bien créé une nouvelle branche pour leur division électrique (Ioniq, Mercedes-EQ), mais aucun constructeur n'a jusque-là osé toucher à ce qu'il a de plus sacré. La voiture du peuple devient la voiture des volts ; tout un programme.